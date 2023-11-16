Как продлить время горения свечей: 3 действенных лайфхака

Мы зажигаем свечи, чтобы создать уют и нередко используем их при отключении света. Но часто они сгорают слишком быстро. К счастью, есть простые способы, которыми можно продлить их жизнь.

Об этом пишет ukr.media.

Ножницы

Возьмите ножницы и подрежьте фитиль свечи до 1 см длиной. Длинный фитиль обычно приводит к большому пламени, которое быстро исчерпывает свечу. Укоротив его, вы можете замедлить процесс сгорания.

Поместите свечу в морозильник

Положите свечу в морозильник. Замерзание воска приведет к более медленному его таянию, продлевая время горения свечи. Более тонким свечам обычно требуется меньше времени в морозильнике.

Добавьте соли в жидкий воск

После того, как свеча прогорела, над фитилем образуется лужа воска. Добавьте туда немного поваренной соли. Это замедлит таяние воска и продлит срок службы свечи.

Напомним, мы уже писали, как продлить срок горения свечи.

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