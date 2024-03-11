Как продлить жизнь розам, которые стали увядать: лайфхак с кипятком

Очарование цветов трудно переоценить. Однако даже самый прекрасный букет со временем теряет свою первозданную красоту. Срезанные цветы, особенно не очень свежие, начинают увядать.

Исключением являются розы – эти цветы могут радовать глаз достаточно длительно без применения специальных средств. Однако и они в конце концов подвергаются пагубному влиянию времени. Об этом пишет Телеграф.

Если розы увяли, не стоит унывать. Есть способы продлить жизнь букета.

Секреты продления жизни роз в вазе

Перед размещением роз в весе следует принять определенные меры для лучшей стойкости цветов:

- удалить листья у основания стеблей;

- обрезать стебли под углом для лучшего впитывания влаги;

– убрать вазу с букетом от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Чтобы продлить свежесть роз, добавьте к воде один из следующих ингредиентов: сахар, яблочный уксус, этиловый спирт или активированный уголь.

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Возвращение утраченной привлекательности

Даже увядшие розы можно реанимировать. Для этого:

- удалите сухие листья и опавшие лепестки;

- срежьте стебли под углом 45° и на несколько секунд окуните в кипяток;

– переставьте цветы в вазу с теплой водой.

Другой вариант – поставить букет на ночь в ванну с холодной водой. Такая ванна поможет розам "напиться" влаги и вернуть былое великолепие.

Применяя эти простые советы, вы сможете надолго сохранить красоту букета роз и насладиться его волшебным видом.

Напомним, мы уже писали, как продлить цветам в весе жизни.

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