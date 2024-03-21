Как продолжить цветение розы: действенные методы от садоводов
Зимний период является испытанием для роз. Ежегодно садоводы с нетерпением ждут момента, когда можно будет снять укрытие с этих цветов, чтобы убедиться, что они не пострадали от морозов или выпревания. Настает время помочь растениям прийти в себя после сложного периода.
С приходом тепла розы нуждаются в тщательной заботе. Их нужно раскрыть, обрезать, обработать от болезней, а некоторые кусты – реанимировать. Об этом пишет Добрые Новости.
Весенний уход за розами:
Снимаем укрытие. Погода в марте и начале апреля изменчива. Ослабленные растения могут не выдержать резкие температурные колебания. Однако не следует медлить с удалением пленки. Как только установится небольшая стойкая плюсовая температура – ее время убирать. Совет! Укрытие лучше снимать в пасмурную погоду. Идеально – если на следующий день также не будет солнца, или даже пойдет дождь. Корни роз нужно хорошо утеплить, насыпав 15-20 см почвы. При аномальных заморозках растения могут восстановиться с места прививки. Совет! Ослабленные зимовкой кусты нуждаются в периоде адаптации, поэтому все операции следует проводить поэтапно.
Тщательный осмотр и обрезка кустов
Внимательно осмотрев каждый перезимованный куст, легко определить поврежденные побеги:
- Белая плесень у основания - так называемое "снежное" плесени, довольно распространенное явление.
- Пушистый серый налет свидетельствует о поражении серой плесенью, такие ветки надо обрезать.
- В случае неудачной зимовки роза может поразить инфекционный ожог - кора приобретает красно-коричневый оттенок и отслаивается. Если повреждение кольцевое, ветку необходимо срезать.
Правила обрезки:
- использовать только острый инструмент.
- После каждого куста погружать его в крепкий раствор марганцовки.
- резать до здоровой ткани.
- Срезы должны быть косыми.
- обрезать на наружную почку, чтобы новый прирост не перекрещивался.
Совет! Это предварительная обрезка, через несколько недель необходимо будет снова осмотреть кусты и провести окончательную формовку.
Следуя этим рекомендациям, вы поможете розам успешно адаптироваться после зимы и подготовиться к новому периоду цветения.
Напомним, мы уже писали, как выращивать розы в горшках.
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