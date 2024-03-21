Как продолжить цветение розы: действенные методы от садоводов

Зимний период является испытанием для роз. Ежегодно садоводы с нетерпением ждут момента, когда можно будет снять укрытие с этих цветов, чтобы убедиться, что они не пострадали от морозов или выпревания. Настает время помочь растениям прийти в себя после сложного периода.

С приходом тепла розы нуждаются в тщательной заботе. Их нужно раскрыть, обрезать, обработать от болезней, а некоторые кусты – реанимировать. Об этом пишет Добрые Новости.

Весенний уход за розами:

Снимаем укрытие. Погода в марте и начале апреля изменчива. Ослабленные растения могут не выдержать резкие температурные колебания. Однако не следует медлить с удалением пленки. Как только установится небольшая стойкая плюсовая температура – ее время убирать. Совет! Укрытие лучше снимать в пасмурную погоду. Идеально – если на следующий день также не будет солнца, или даже пойдет дождь. Корни роз нужно хорошо утеплить, насыпав 15-20 см почвы. При аномальных заморозках растения могут восстановиться с места прививки. Совет! Ослабленные зимовкой кусты нуждаются в периоде адаптации, поэтому все операции следует проводить поэтапно.

Тщательный осмотр и обрезка кустов

Внимательно осмотрев каждый перезимованный куст, легко определить поврежденные побеги:

- Белая плесень у основания - так называемое "снежное" плесени, довольно распространенное явление.

- Пушистый серый налет свидетельствует о поражении серой плесенью, такие ветки надо обрезать.

- В случае неудачной зимовки роза может поразить инфекционный ожог - кора приобретает красно-коричневый оттенок и отслаивается. Если повреждение кольцевое, ветку необходимо срезать.

Правила обрезки:

- использовать только острый инструмент.

- После каждого куста погружать его в крепкий раствор марганцовки.

- резать до здоровой ткани.

- Срезы должны быть косыми.

- обрезать на наружную почку, чтобы новый прирост не перекрещивался.

Совет! Это предварительная обрезка, через несколько недель необходимо будет снова осмотреть кусты и провести окончательную формовку.

Следуя этим рекомендациям, вы поможете розам успешно адаптироваться после зимы и подготовиться к новому периоду цветения.

Напомним, мы уже писали, как выращивать розы в горшках.

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