Как проверить качество воды в колодце: три действенных метода

Хотя самым точным способом определить качество воды из колодца есть лабораторный анализ, существуют и доступные домашние методы, дающие представление об основных показателях. К примеру, определение жестокости, количество нитратов и минеральных солей.

Об этом пишет pixelinform.

Жесткость:

Налейте в емкость чистую воду из колодца.

Добавьте несколько капель моющего средства.

Взбейте смесь до образования пены.

Слабое пенообразование свидетельствует о высокой жесткости, обусловленной солями и щелочными металлами.

Нитраты:

Заполните емкость водой.

Заморозьте его.

Проверьте замерзшую воду на наличие пленки на поверхности.

Пленка может свидетельствовать о содержании нитратов.

Такую воду рекомендуется очищать перед употреблением.

Минеральные соли:

Нанесите несколько капель воды на зеркало.

Дайте ей высохнуть.

Мутные следы после высыхания свидетельствуют о высоком содержании минеральных солей.

Такую воду следует употреблять с осторожностью.

Помните:

Эти способы дают только ориентировочные результаты.

Для чёткого определения свойства воды рекомендуется провести лабораторный анализ.

При необходимости рекомендуется использовать фильтры или другие способы очистки воды.

Дополнительные советы:

Обратите внимание на запах, цвет и прозрачность воды.

Если вода имеет неприятный запах, мутный или необычный цвет, это может свидетельствовать о загрязнении.

Регулярно проверяйте качество воды из колодца во избежание рисков для здоровья.

Напомним, мы уже писали, как очистить воду в домашних условиях.

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