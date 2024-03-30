Как проверить свежесть яиц: лайфхак с водой

С приближением Пасхи, одного из важнейших религиозных праздников, становится актуальной тема выбора свежих яиц для приготовления пасхальных яиц и писанок.

Есть несколько способов проверки яиц на свежесть. Один из них, совсем легкий: достаточно будет стакана с водой. Об этом пишет Телеграф.

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Вот несколько простых способов проверить свежесть яиц:

Проверка водой:

Опустите яйцо в кастрюлю с холодной водой.

Свежее яйцо: ляжет ко дну горизонтально.

ляжет ко дну горизонтально. Несвежее яйцо: будет немного приподнято одним концом.

будет немного приподнято одним концом. Испорченные яйца: всплывут на поверхность.

Потрясти яйцо:

Возьмите яйцо в руку и осторожно потрясите у уха.

Свежее яйцо: не будет издавать ни звука.

не будет издавать ни звука. Несвежее яйцо: может издавать слабый звук болтания жидкости.

может издавать слабый звук болтания жидкости. Испорченные яйца: будут издавать четкий звук болтания жидкости.

Обзор скорлупы:

Свежее яйцо: будет гладкая, без трещин и вмятин скорлупу.

будет гладкая, без трещин и вмятин скорлупу. Несвежее яйцо: скорлупа может быть тусклой, с трещинами или вмятинами.

скорлупа может быть тусклой, с трещинами или вмятинами. Испорченные яйца: скорлупа может быть мокрой, скользкой или покрытой плесенью.

Проверка белка и желтка:

Разбейте яйцо в миску.

Свежее яйцо: у него будет плотный, выпуклый желток и прозрачный, вязкий белок.

у него будет плотный, выпуклый желток и прозрачный, вязкий белок. Несвежее яйцо: желток может быть немного плоским, а белок может быть редким или водянистым.

желток может быть немного плоским, а белок может быть редким или водянистым. Испорченные яйца: желток может быть discolored, а белок может иметь неприятный запах.

Проверка запахом:

Принюхайтесь к яйцу.

Свежее яйцо: нет никакого запаха.

нет никакого запаха. Несвежее яйцо: может иметь слабый запах сероводорода.

может иметь слабый запах сероводорода. Испорченные яйца: будут иметь сильный, неприятный запах.

Помните, что употребление несвежих яиц может привести к пищевому отравлению. Следуя этим простым советам, вы сможете выбрать свежие и безопасные яйца для приготовления пасхальных яиц, писанок и других блюд.

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