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Как проверить свежесть яиц: лайфхак с водой

Цихоцкая Мария

Как проверить свежесть яиц: лайфхак с водой

С приближением Пасхи, одного из важнейших религиозных праздников, становится актуальной тема выбора свежих яиц для приготовления пасхальных яиц и писанок.

Есть несколько способов проверки яиц на свежесть. Один из них, совсем легкий: достаточно будет стакана с водой. Об этом пишет Телеграф.

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Вот несколько простых способов проверить свежесть яиц:

Проверка водой:

Опустите яйцо в кастрюлю с холодной водой.

  • Свежее яйцо: ляжет ко дну горизонтально.
  • Несвежее яйцо: будет немного приподнято одним концом.
  • Испорченные яйца: всплывут на поверхность.

Потрясти яйцо:

Возьмите яйцо в руку и осторожно потрясите у уха.

  • Свежее яйцо: не будет издавать ни звука.
  • Несвежее яйцо: может издавать слабый звук болтания жидкости.
  • Испорченные яйца: будут издавать четкий звук болтания жидкости.

Обзор скорлупы:

  • Свежее яйцо: будет гладкая, без трещин и вмятин скорлупу.
  • Несвежее яйцо: скорлупа может быть тусклой, с трещинами или вмятинами.
  • Испорченные яйца: скорлупа может быть мокрой, скользкой или покрытой плесенью.

Проверка белка и желтка:

Разбейте яйцо в миску.

  • Свежее яйцо: у него будет плотный, выпуклый желток и прозрачный, вязкий белок.
  • Несвежее яйцо: желток может быть немного плоским, а белок может быть редким или водянистым.
  • Испорченные яйца: желток может быть discolored, а белок может иметь неприятный запах.

Проверка запахом:

Принюхайтесь к яйцу.

  • Свежее яйцо: нет никакого запаха.
  • Несвежее яйцо: может иметь слабый запах сероводорода.
  • Испорченные яйца: будут иметь сильный, неприятный запах.

Помните, что употребление несвежих яиц может привести к пищевому отравлению. Следуя этим простым советам, вы сможете выбрать свежие и безопасные яйца для приготовления пасхальных яиц, писанок и других блюд.

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