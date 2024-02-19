Как распознать абьюзера в самом начале отношений

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ИСТОЧНИК

1. Контролирует беседу. Собеседник прерывает вас на полуслове, не дает высказаться и все время говорит только о себе.

2. Нарушает сразу ваши личные границы. Намеренно становится слишком близко к вам, при разговоре как бы нависает над вами, постоянно пытается прикоснуться

3. Не отводит взгляд в разговоре. Если человек во время беседы пристально смотрит вам прямо в глаза, ни на секунду не отводя взгляд в сторону, – это повод заподозрить в нем социопата. У таких людей тяжелый, сфокусированный гипнотический взгляд, которым они пытаются подавить свою жертву.

4. У него отсутствует взгляд. Возможна и обратная ситуация, когда перед вами человек с расфокусированным взглядом: он будто смотрит сквозь вас и намеренно избегает зрительного контакта. Это может быть еще один признак того, что вы встретились с социопатом.

5. У человека быстро меняется настроение. У него/неё может невероятно быстро меняться настроение: в одну минуту он мил и весел в общении, а в следующую превращается в раздраженного и саркастичного человека без видимых на то причин.

6. Не контролирует эмоции. Один из признаков того, что перед вам психически нездоровый человек, – это то, что он не умеет держать свои эмоции под контролем.