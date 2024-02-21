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Как распознать тревожные моменты по рисункам ребенка

Дмитрий Карпачов

Как распознать тревожные моменты по рисункам ребенка

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ИСТОЧНИК

Когда дети начинают рисовать? Наверное, как только понимают, что могут удержать в руке карандаш. Речь маленького ребенка еще не достаточно развита, чтобы красочно описать свои эмоции, настроение и чувства. Тогда как коробка карандашей и лист бумаги – подходящее средство самовыражения.

Далее текст на языке оригинала 

Что означают рисунки детей? Что может рассказать очередной "шедевр" о маленьком художнике? Давайте разберемся.

Иногда рисунки — это просто рисунки

Не стоит воспринимать любые детские каракули, как некое откровение. Бежать с ними к психологу, чтобы подробно изучить и разобрать каждую загогулину. Чаще всего детские рисунки — это просто рисунки.

Но как же отличить значимый рисунок от рядового? Ведь хаотичные кляксы на листе иногда могут означать слезы, но чаще — капли дождя. Просто спросите у автора, что именно он нарисовал.

Чтобы понять психологию детей по рисункам, давайте конкретные задания:

  • Нарисуй свое настроение.
  • Как прошел твой день? Изобрази это на бумаге.
  • Тебе понравилась наша поездка? Нарисуй ее.

Такие работы могут стать предметом изучения, ведь ребенок постарается изобразить свои эмоции.

 

Рисунки в зависимости от возраста ребенка

Малыши рисуют не так, как дошкольники, и совершенно не так, как подростки. С возрастом линии становятся более четкими, появляется больше деталей и разных персонажей, расширяется палитра.

От 2 до 4 лет

Это возраст познания своих возможностей и художественных экспериментов. Малыш сильно давит на карандаш — получается четкая, яркая линия. Хаотично машет рукой — "колючие" зигзаги заполняют площадь листа. Делает точки — учится рисовать мух.

Сами того не осознавая, дети создают изображения в стиле "случайного реализма". То есть их каракули могут напоминать очертания какого-либо предмета. Хотя при этом у автора и в мыслях не было его рисовать.

От 4 до 7 лет

В этом возрасте дети, как правило, уже знакомы со своей средой обитания и пытаются шагнуть чуть дальше. Осмыслить увиденное, услышанное или прочитанное помогает рисование.

Характерная особенность творчества дошкольников — нереалистичное изображение объектов. Люди напоминают известную схему "палка-палка-огуречик", солнце на небе больше походит на жука, а машинка — на шляпу.

Ребенок растет, и на его рисунках появляются детали, которые помогают идентифицировать изображение. Кот превращается из бесформенного облачка в существо с ушами и хвостом. Дом приобретает четкую геометрию стен и крыши, а машина — колеса, окна и фары.

От 8 лет

Детский рисунок становится все более детализированным. Возникают фоновые объекты. Например, корова теперь не просто "висит в воздухе", а пасется на поляне с цветами. Мама держит в руках сумочку. Над морскими волнами парит чайка, а в кабине трактора сидит тракторист.

Изображения получают больше глубины и реализма. В них уже можно уловить настроение, оттенки чувств и предпочтений автора. Появляются психологические рисунки — один из самых доступных для детей способ выражения эмоций.

Источник:karpachoff.com

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