Как расправить наполнитель в пуховике: лайфхак с феном
Как расправить наполнитель в пуховике: лайфхак с феном
Пуховики – это практичная и удобная одежда, которая спасает от холода зимой. Однако, после многочисленных стирок пух сбивается, теряя свою пушистость, а куртка – прежний вид. Не торопитесь выбрасывать любимый пуховик! Его можно легко восстановить в домашних условиях.
Об этом пишет Телеграф.
Предварительная подготовка:
- Убедитесь, что пуховик чист и полностью сух.
- Разложите его на стойкой плоской поверхности.
Использование фена:
- Продвиньте фен в рукав пуховика и включите режим холодного или теплого воздуха. Не используйте горячий воздух, чтобы не повредить ткань!
- Обдувая пуховик, аккуратно постучите по стеганым участкам неабразивной палочкой. Это поможет распределить пух и восстановить объем куртки.
- Продолжайте обработку, пока пуховик не разрышится и не приобретет первоначальный вид.
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- Важные советы:
- Работайте феном плавно, без резких движений.
- Не используйте слишком большую силу при нажатии на палочку.
- Если пуховик сильно сбился, рекомендуется сдать его в химчистку.
Благодаря этим простым советам вы сможете вернуть пуховику первоначальный вид и снова наслаждаться теплом и комфортом в холодное время года.
Напомним, мы уже писали, как выбрать идеальный пуховик.
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