Как расправить наполнитель в пуховике: лайфхак с феном

Пуховики – это практичная и удобная одежда, которая спасает от холода зимой. Однако, после многочисленных стирок пух сбивается, теряя свою пушистость, а куртка – прежний вид. Не торопитесь выбрасывать любимый пуховик! Его можно легко восстановить в домашних условиях.

Об этом пишет Телеграф.

Предварительная подготовка:

Убедитесь, что пуховик чист и полностью сух.

Разложите его на стойкой плоской поверхности.

Использование фена:

Продвиньте фен в рукав пуховика и включите режим холодного или теплого воздуха. Не используйте горячий воздух, чтобы не повредить ткань!

Обдувая пуховик, аккуратно постучите по стеганым участкам неабразивной палочкой. Это поможет распределить пух и восстановить объем куртки.

Продолжайте обработку, пока пуховик не разрышится и не приобретет первоначальный вид.

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Важные советы:

Работайте феном плавно, без резких движений.

Не используйте слишком большую силу при нажатии на палочку.

Если пуховик сильно сбился, рекомендуется сдать его в химчистку.

Благодаря этим простым советам вы сможете вернуть пуховику первоначальный вид и снова наслаждаться теплом и комфортом в холодное время года.

Напомним, мы уже писали, как выбрать идеальный пуховик.

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