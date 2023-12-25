Как рассчитать количество алкоголя на праздничный стол: советы эксперта

Новогодние праздники – это время встреч с друзьями и семьей, а также праздничного стола, на котором обязательно присутствует алкоголь. Чтобы удачно организовать гулянье, важно правильно рассчитать количество спиртного на каждого человека.

Об этом пишет РБК "Украина"

Как это сделать

В первую очередь, нужно определиться с тем, какие напитки будут на столе. Если вы хотите предложить гостям широкий выбор, то следует учесть, что крепкий алкоголь пьется медленнее, чем вино или игристое. Поэтому, если вы планируете 5-часовое застолье, вам понадобится:

1 л крепкого алкоголя на 2-3 человека

750 мл игристого на 2-3 человека

750 мл вина на 1 человека

Не забудьте про аперитив

Также не стоит забывать о так называемом welcome-drink – аперитиве к началу праздника. Здесь стандартная норма – 150-250 мл белого или игристого вина на 1 человека.

Учтите запросы гостей

Конечно, эти расчеты только ориентировочными. Количество алкоголя, которое выпьет человек, зависит от возраста, пола, темперамента и других факторов. Поэтому лучше заранее узнать любимые напитки ваших гостей.

Не забывайте о безалкогольном алкоголе

Среди гостей могут быть беременные, поклонники здорового образа жизни, водители или люди, которые употребляют лекарства. Поэтому позаботьтесь, чтобы на столе было безалкогольное пиво или вино.

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Не забывайте о воде

Не менее важно наличие достаточного количества минеральной воды. Она способствует нормальному пищеварению и предотвращает обезвоживание. На то же 5-часовое застолье следует брать 1,5 л бутылку минеральной воды на человека.

Не забывайте о закусках

Конечно, алкоголь нужно закусывать. Для этого подойдут как легкие, так и сытные закуски. Следует помнить, что жирные блюда замедляют всасывание алкоголя, а овощи и фрукты, напротив, ускоряют его.

Напомним, мы уже писали, чем интересно красное вино.

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