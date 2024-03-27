Как разделить рассаду, чтобы не повредить корни: простой лайфхак

Как правильно разделить рассаду, чтобы не повредить корни

Весна – жаркое время для огородников. Мы сажаем семена, рассаживаем сеянцы, пикируем... Последнее может показаться сложной задачей, если корни рассады переплелись между собой. Не беспокойтесь!

TheLime поделится с вами двумя простыми способами пикирования, которые помогут вам рассадить ваши растения без проблем.

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Пикирование – это щепетильный процесс, поэтому важно действовать аккуратно, чтобы не повредить корни рассады. После пикирования дайте растениям время на адаптацию.

Почему важно пикировать рассаду?

Размер будущих растений во многом зависит от того, в каком контейнере они растут.

Если не пикировать и не прореживать сеянцы, они будут маленькими и слабыми.

Без прореживания и разделения рассады овощей урожай будет низким.

Когда пикировать рассаду?

Сигналом для пикирования является наличие 2-3 настоящих листа.

Два способа пикирования рассады с переплетенными корнями:

1. "Сухой" способ:

За несколько дней до пикирования прекратите полив, чтобы почва подсохла.

"Помассируйте" стенки емкости, чтобы разрыхлить почву.

Осторожно извлеките рассаду из емкости.

Поставьте пучок сеянцев в стакан с водой комнатной температуры.

Аккуратно доставайте сеянцы по одному и рассаживайте в новые емкости.

2. "Мокрый" способ:

Подготовьте ведро с теплой водой.

Вытащите растения из контейнера вместе с корневым комом.

Окуньте сеянцы в воду на 5-10 минут.

Аккуратно встряхните растения, чтобы почва взошла, а корни распутались.

Рассадите сеянцы в новые емкости.

Какой способ выбрать?

Оба способа пикирования рассады с переплетенными корнями являются эффективными. Выбор зависит от ваших личных предпочтений.

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