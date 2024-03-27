Как разделить рассаду, чтобы не повредить корни: простой лайфхак
Весна – жаркое время для огородников. Мы сажаем семена, рассаживаем сеянцы, пикируем... Последнее может показаться сложной задачей, если корни рассады переплелись между собой. Не беспокойтесь!
TheLime поделится с вами двумя простыми способами пикирования, которые помогут вам рассадить ваши растения без проблем.
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Пикирование – это щепетильный процесс, поэтому важно действовать аккуратно, чтобы не повредить корни рассады. После пикирования дайте растениям время на адаптацию.
Почему важно пикировать рассаду?
- Размер будущих растений во многом зависит от того, в каком контейнере они растут.
- Если не пикировать и не прореживать сеянцы, они будут маленькими и слабыми.
- Без прореживания и разделения рассады овощей урожай будет низким.
Когда пикировать рассаду?
Сигналом для пикирования является наличие 2-3 настоящих листа.
Два способа пикирования рассады с переплетенными корнями:
1. "Сухой" способ:
- За несколько дней до пикирования прекратите полив, чтобы почва подсохла.
- "Помассируйте" стенки емкости, чтобы разрыхлить почву.
- Осторожно извлеките рассаду из емкости.
- Поставьте пучок сеянцев в стакан с водой комнатной температуры.
- Аккуратно доставайте сеянцы по одному и рассаживайте в новые емкости.
2. "Мокрый" способ:
- Подготовьте ведро с теплой водой.
- Вытащите растения из контейнера вместе с корневым комом.
- Окуньте сеянцы в воду на 5-10 минут.
- Аккуратно встряхните растения, чтобы почва взошла, а корни распутались.
- Рассадите сеянцы в новые емкости.
Какой способ выбрать?
Оба способа пикирования рассады с переплетенными корнями являются эффективными. Выбор зависит от ваших личных предпочтений.
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