Как разъехаться четырем автомобилям на нетипичном перекрестке: хитрый тест по ПДД

Эта задача относится к теме проезда перекрестков. Определите, какой автомобиль пересечет перекресток первым и какой последним, в соответствии с ситуацией, представленной на рисунке.

Это задание было выложено каналом "За! Правилам".

Варианты ответа

Красный и желтый первый, синий последний. Красный и синий первый, желтый последний. Красный и синий первый, белый последний. Красный первый, синий последний. Желтый первый, красный последний. Белый первый, красный и синий последние.

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Разбор задачи

На данном перекрестке без светофоров и дорожных знаков, где дорожное покрытие является одинаковым, происходит следующее: желтая машина движется вправо, белая - влево, тогда как синяя и красная продолжают движение прямо.

На рисунке изображен нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. Источник: ''За! Правилами'' На рисунке изображен нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. Источник: ''За! Правилами''

Такой перекресток классифицируется как нерегулируемый, где все дороги имеют одинаковый приоритет. Водители, даже новички, должны быть осведомлены с тем, что при пересечении таких дорог, водитель любого не рельсового транспорта должен пропустить транспортные средства, приближающиеся с правой стороны. Это известно как "правило правой руки".

Согласно этому правилу, первым проезжает красный автомобиль, поскольку с его правой стороны нет препятствий. Когда он проедет, препятствие исчезает для белого автомобиля, который сможет двигаться дальше. После этого, желтый автомобиль получает право на проезд, а в конце, синий автомобиль завершит движение через перекресток.

Правильный ответ – №4

Напомним, ранее UAportal предлагал решить тест по ПДД, в котором нужно определить, водитель какого автомобиля имеет право проехать перекресток.

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