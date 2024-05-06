Как размножить монстеру: советы садоводов

Монстера – это прекрасное комнатное растение, поражающее своими крупными ажурными листьями. Ее экзотический вид может придать уют и оригинальность любому интерьеру. Если вы хотите украсить свой дом монстерой, не обязательно покупать целое растение.

Вы можете вырастить ее из черенка, полученного от знакомых. OBOZ.UA расскажет вам, как это сделать правильно.

Методы размножения монстеры:

Верхушечный живец:

Срежьте с растения черенок, имеющий не менее двух междоузлий. Поместите его в воду с активированным углем. Окуните один из междоузлий под воду. Поставьте емкость с черенком в теплое и светлое место. Корни появятся через 3-5 недель. Пересадите монстеру в грунт, когда корни достигнут 5 см.

Стеблевой черенок:

Получите кусочек стебля с воздушными корешками после очередной обрезки монстеров. Укорените черенку в грунтовой смеси для декоративнолистных растений. Можно также приготовить почву самостоятельно из торфа, мха и кокосовых чипсов. Положите черенок на грунт так, чтобы один корешок был направлен вниз. Накройте горшок плёнкой или стеклом. Проветривайте монстеру раз в 5-7 дней. Пересадите растение, когда оно отрастит крепкий корень (через 2-3 недели).

Листок:

Срежьте лист вместе с фрагментом стебля. Поместите его в воду с активированным углем, погрузив на треть. Дождитесь появления корней. Пересадите монстеру в почву, когда корни окрепнут.

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Укоренение воздушного черенка:

Оберните воздушный корень монстера мхом или кокосовым волокном. Смочите субстрат и примотайте его к побегу пищевой пленкой. Не допускайте пересыхания субстрата. Когда появятся два-три новых листика, срежьте фрагмент с корнем и высадите его в горшок.

Советы по уходу за монстерой:

Привязывайте растение к опоре, ведь его стебель остается тонким в течение жизни.

ведь его стебель остается тонким в течение жизни. Не торопитесь с пересадкой. Дождитесь, пока корни монстеры отрастут на 5 см и дадут вторичные корни.

Дождитесь, пока корни монстеры отрастут на 5 см и дадут вторичные корни. Будьте терпеливы. Новые листья на молодом растении появляются небыстро.

Новые листья на молодом растении появляются небыстро. Меняйте воду черенку как можно чаще. Монстера чувствительна к качеству воды, поэтому не допускайте ее застоя.

Следуя этим советам, вы сможете вырастить красивую и здоровую монстеру, которая станет настоящим украшением вашего дома.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

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