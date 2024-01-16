Как размягчить полотенца без кондиционера и химии: самый простой лайфхак

Махровые полотенца – это незаменимый атрибут любой ванной комнаты. Они приятны на ощупь, хорошо впитывают влагу и оставляют свежесть.

Однако со временем махра может ужесточаться, что делает полотенца менее комфортными в использовании. Однако существует несколько способов вернуть им мягкость.

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Чтобы смягчить жесткую воду и махровые волокна, в стиральную воду можно добавить уксус 9% (на 10 л воды 100 мл уксуса). При использовании стиральной машинки наливайте уксус в отсек для кондиционера.

Для смягчения можно добавлять в воду пищевую соду или замачивать в содовом растворе махровые изделия перед стиркой (на литр воды уложите три ложки соды).

Можно замочить полотенца в растворе соли (на литр воды 60 г соли), затем выстирать и хорошо прополоскать.

Как стирать полотенца правильно

Чаще причиной жесткости полотенец становятся ошибки в стирке. Если соблюдать не хитрые правила, махровый текстиль всегда будет мягким, свежим и комфортным. Обычно банные полотенца не слишком пачкаются, поэтому их следует стирать на деликатном режиме, чтобы просто освежить.

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Правила для стирки в стиральной машинке

Чтобы надолго сохранить форму и мягкость полотенец, соблюдайте следующие правила:

Изучайте инструкции на этикетке к махровому изделию, а если она отсутствует, стирайте на температуре не более шестидесяти градусов, установив деликатный режим (или в режиме стирки детских вещей). По окончании цикла включите дополнительное полоскание. Никогда не кипятите махровые изделия, даже если они сильно загрязнены. Махровые ткани плохо переносят кипячение. Перед стиркой банные полотенца можно замочить в теплой воде. Когда устанавливаете функцию отжима на стиральной машинке, выбирайте минимальное количество оборотов (не более 500). Это позволит предотвратить деформирование махровых изделий. Если полотенце грязное и влажное, его следует сразу постирать или высушить и положить в бельевую корзину. Если оставить махровое изделие мокрым, на нем может появиться трудно выводимая плесень.

Как сушить махровые полотенца

Сушите махровые изделия на улице или хорошо проветренном помещении. Перед тем, как развесить полотенца, изрядно встряхните их. Это поможет ткани расправиться.

Как быстро распушить полотенце

Эксперты, разбирающиеся в производстве полотенец, в комментарии изданию Express посоветовали перед стиркой и после него с силой встряхивать махровые полотенца. Отмечается, что "это немного раскроет волокна, позволяя моющему средству проникнуть в любое время и сделать их чрезвычайно чистыми".

"В конце цикла сушки или перед тем, как вывешивать их на улицу, если вы сушите на веревке, встряхните полотенца во второй раз. Это разрыхлит волокна ткани, что сделает ваши полотенца чрезвычайно плюшевыми и пушистыми", — отмечают эксперты.

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