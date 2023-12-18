Как разнообразить праздничный стол: Как приготовить 3 простых и вкусных салата с ананасом
Ананас – это сладкий и сочный фрукт, прекрасно сочетающийся со многими продуктами. Поэтому салаты с ананасом – это всегда вкусно и интересно.
На сайте pixelinform поделились сразу тремя рецептами закусок с этим тропическим фруктом, готовить которые просто, а есть вкусно.
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Салат с ананасом и курицей
Ингредиенты:
- 400-500 г куриного филе
- 200 г сыра
- 3 яйца
- 250 г консервированных ананасов
- майонез
Приготовление:
- Отварите куриное филе до готовности.
- Натрите сыр и яйца на терке.
- Нарежьте ананасы на кусочки.
Составление салата:
- На дно тарелки выложите творог.
- Нанесите сеточку из майонеза.
- Сверху уложите нарезанное куриное филе.
- Смажьте куриное филе майонезом.
- Выложить ананасы.
- Завершите салат яйцами.
Салат с ананасом и кукурузой
Ингредиенты:
- 200 г ветчины
- 2 яйца
- 200 г консервированной кукурузы
- 250 г консервированных ананасов
- майонез
Приготовление:
- Нарежьте ветчину на брусочки.
- Нарежьте яйца на кубики.
- Нарежьте ананасы на кусочки.
Составление салата:
- На дно тарелки выложите ветчину.
- Добавьте майонез.
- Сверху уложите яйца.
- Выложить кукурузу.
- Завершите салат ананасами.
Салат с ананасом и крабовыми палочками
Ингредиенты:
- 300 г крабовых палочек
- 300 г консервированных ананасов
- 3 вареных яйца
- 280 г консервированного гороха
- майонез
Приготовление:
- Нарежьте крабовые палочки на кубики.
- Нарежьте ананасы на кусочки.
- Нарежьте яйца на кубики.
- Слейте из гороха жидкость.
Составление салата:
- Смешайте все ингредиенты в салатнике.
- Добавьте майонез и перемешайте.
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