Как разогреть еду без плиты и микроволновки: лайфхак от стюардессы

Как разогреть пищу без микроволновки с помощью пакетов и горячей воды

Разогреть пищу без микроволновки и плиты вполне возможно, если воспользоваться одним простым способом. Этот лайфхак довольно популярен среди стюардесс, часто сталкивающихся с тем, что в гостиничном номере и на борту самолета нет ни того, ни другого.

Стюардесса Джейд Наоми, которая рассказала об этом лайфхаке в своем TikTok, призналась, что он не очень удобен, но когда хочется поесть теплого, то она прибегает к нему так же как и ее коллеги.

Читайте также: Никакой химии: как эффективно отмыть грязь и жир из кухонной мебели

Для этого вам понадобятся только горячая вода и полиэтиленовые пакеты. Чтобы еда разогрелась равномерно, лучше использовать пакеты с микроперфорацией.

Инструкция:

Поместите продукты, которые необходимо разогреть, в контейнер. Поместите контейнер в полиэтиленовый пакет и плотно завяжите. Уложите пакет в еще один, более плотный пакет, и залейте горячей водой. Если вы боитесь протечки, можно использовать еще и третий пакет. Подождите 30-45 минут, пока еда не разогреется.

Напомним, мы уже писали, как сэкономить время на мытье посуды.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!