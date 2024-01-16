Как разогреть еду без плиты и микроволновки: лайфхак от стюардессы
Разогреть пищу без микроволновки и плиты вполне возможно, если воспользоваться одним простым способом. Этот лайфхак довольно популярен среди стюардесс, часто сталкивающихся с тем, что в гостиничном номере и на борту самолета нет ни того, ни другого.
Стюардесса Джейд Наоми, которая рассказала об этом лайфхаке в своем TikTok, призналась, что он не очень удобен, но когда хочется поесть теплого, то она прибегает к нему так же как и ее коллеги.
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Для этого вам понадобятся только горячая вода и полиэтиленовые пакеты. Чтобы еда разогрелась равномерно, лучше использовать пакеты с микроперфорацией.
Инструкция:
- Поместите продукты, которые необходимо разогреть, в контейнер.
- Поместите контейнер в полиэтиленовый пакет и плотно завяжите.
- Уложите пакет в еще один, более плотный пакет, и залейте горячей водой.
- Если вы боитесь протечки, можно использовать еще и третий пакет.
- Подождите 30-45 минут, пока еда не разогреется.
Напомним, мы уже писали, как сэкономить время на мытье посуды.
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