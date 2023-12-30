Как развести костер зимой даже без спичек: полезные лайфхаки

Костеру зимой можно согреться, приготовить еду и подать сигнал о помощи. Однако важно соблюдать правила безопасности, чтобы не навредить себе и природе.

Нельзя разжигать костры вблизи деревьев, особенно хвойных. Огонь может быстро распространиться и вызвать пожар. Палатки также лучше ставить метрах в 5 от костра, чтобы избежать попадания искр, пишет yak-zrobyty.

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Место костра нужно очистить от снега до земли. Если это невозможно, подложите под будущий костер толстые ветки.

Для костра нужно собрать сухие дрова и разжигательный материал. Разжигательный материал должен быть легковоспламеняющимся, например, сухие щепы, ветки хвойных деревьев, газеты.

Разжигательный материал нужно уложить в центре будущего костра и поджечь. По мере разгорания подкладывайте в костер более толстые ветки.

Для разжигания костра лучше использовать ветки хвойных деревьев, а когда огонь разгорится, перейдите на лиственные породы деревьев. Они горят жарче и прогорают медленнее.

Если у вас нет спичек или зажигалки, можно разжечь костер без них. Для этого вам понадобятся:

Марганцовка (1 г)

Глицерин (несколько капель)

Нож

Камень

На подготовленное место насыпать марганцовку и капнуть на нее глицерин. Почти мгновенно вспыхнет огонь и нужно сразу же начать подкладывать материал для разжигания.

Если этих веществ у вас нет, воспользуйтесь ножом и камнем. При ударе ножом по камню можно получить искру, которая разожжет костер.

После того, как вы разожгли костер, важно соблюдать правила безопасности:

Не оставляйте костер без присмотра.

Избегайте разжигания костра в сухую погоду.

Не разжигайте костры в местах, где возможно возгорание.

Запомните эти правила, и вы сможете безопасно разжечь костер зимой.

Напомним, мы уже писали, как не замерзнуть зимой, когда выключают отопление.

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