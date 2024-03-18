Как самостоятельно измельчить кофейные зерна без кофемолки: лайфхак от хозяек

Никто не может представить свое утро без крепкого, ароматного кофе. Ее душистый бодрит и придает жизненные силы.

В процессе приготовления кофе важен каждый этап: от измельчения зерна до приготовления напитка. Однако, что делать, если нет кофемолки? Мы подскажем, как измельчить зерна без нее. Об этом пишет Shubа.

Как измельчить кофе без кофемолки

В этом случае вам может помочь обычный блендер. Однако будьте осторожны: острые лезвия блендера могут пережечь кофейные зерна.

Чтобы этого не произошло, измельчайте зерно не больше 30 секунд. Также убедитесь, что вы отправляете в блендер нужное количество бобов – вам понадобится примерно половина стакана.

Смолоть кофейные зерна можно с помощью кухонного комбайна. Однако из-за больших размеров машины количество зерен для измельчения придется удвоить.

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Если у вас нет электроприборов, можно измельчить кофейные зерна подручными средствами. Просто положите их в пакет на молнии и начните бить по нему скалкой, сковородкой или мясным молотком. Однако учтите, что так у вас получится кофе грубого и неравномерного помола. Для более мелкого измельчения можно использовать ступку и пестик.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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