Как самостоятельно посчитать размер пенсии после индексации
Планируете выход на пенсию? Хотите знать, на какую выплату вы можете рассчитывать? Заранее рассчитайте свою пенсию, чтобы лучше спланировать свое будущее.
В 2024 году украинцы могут самостоятельно рассчитать размер пенсии. Чтобы посчитать размер будущей пенсии, можно воспользоваться "Пенсионным калькулятором". Сделать это можно в личном кабинете на вебпортале ПФУ.
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1. С помощью "Пенсионного калькулятора".
- Вы найдете его в личном кабинете на веб-портале ПФУ.
- Калькулятор поможет вам определить ориентировочный размер пенсии по введенным данным или на основе стажа, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста.
- Вы также получите подробный протокол расчета.
2. С помощью формулы:
- Размер средней зарплаты x индивидуальный коэффициент зарплаты x коэффициент страхового стажа = размер пенсии.
Какой стаж нужен, чтобы выйти на пенсию в 2024 году:
- 60 лет – 31 год страхового стажа
- 63 года – 21 год страхового стажа
- 65 лет – 15-21 год страхового стажа
Помните:
- Требования к страховому стажу ежегодно растут.
- К 2028 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет проработать 35 лет.
Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров.
Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.
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