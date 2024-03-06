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Как самостоятельно посчитать размер пенсии после индексации

Игорь Романько

Как рассчитать размер пенсии после индексации в марте 2024 года

Планируете выход на пенсию? Хотите знать, на какую выплату вы можете рассчитывать? Заранее рассчитайте свою пенсию, чтобы лучше спланировать свое будущее.

В 2024 году украинцы могут самостоятельно рассчитать размер пенсии. Чтобы посчитать размер будущей пенсии, можно воспользоваться "Пенсионным калькулятором". Сделать это можно в личном кабинете на вебпортале ПФУ.

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1. С помощью "Пенсионного калькулятора".

  • Вы найдете его в личном кабинете на веб-портале ПФУ.
  • Калькулятор поможет вам определить ориентировочный размер пенсии по введенным данным или на основе стажа, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста.
  • Вы также получите подробный протокол расчета.

2. С помощью формулы:

  • Размер средней зарплаты x индивидуальный коэффициент зарплаты x коэффициент страхового стажа = размер пенсии.

Какой стаж нужен, чтобы выйти на пенсию в 2024 году:

  • 60 лет – 31 год страхового стажа
  • 63 года – 21 год страхового стажа
  • 65 лет – 15-21 год страхового стажа

Помните:

  • Требования к страховому стажу ежегодно растут.
  • К 2028 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет проработать 35 лет.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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