Как самостоятельно сделать натуральный ароматизатор за копейки: хозяйки поделились секретом

Все мы любим, когда дома царит приятный аромат. Сегодня существует множество готовых ароматизаторов, которые помогут освежить воздух в вашем доме. Однако качественные аромадифузоры с эксклюзивными запахами могут значительно поколебать бюджет. Об этом пишет ТСН.

К счастью вы можете создать непревзойденный ароматизатор своими руками, используя подручные материалы. Такой самодельный диффузор ничем не уступит дорогим аналогам, а ваш кошелек будет признателен.

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Как сделать ароматизатор с изысканным запахом из подручных средств:

Ингредиенты:

6 столовых ложек воды

10 капель эфирного масла с вашим любимым запахом

2 столовые ложки медицинского спирта или водки

Приготовление:

Возьмите небольшую бутылочку с распылителем. Налейте в бутылочку воду. Добавьте спирт или водку. Влейте 10 капель эфирного масла. Хорошо закройте бутылочку и тщательно встряхните.

Ваш самодельный ароматизатор готов!

Как использовать:

Распылите ароматизатор по комнате, чтобы создать уютную атмосферу и приятный запах.

Можно брызгать на мебель, коврики, шторы, в шкафах и комодах, на постельное белье и подушки.

Напомним, мы уже писали, как сделать дешевый ароматизатор для дома из подручных средств.

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