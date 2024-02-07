Как самостоятельно сделать натуральный ароматизатор за копейки: хозяйки поделились секретом
Все мы любим, когда дома царит приятный аромат. Сегодня существует множество готовых ароматизаторов, которые помогут освежить воздух в вашем доме. Однако качественные аромадифузоры с эксклюзивными запахами могут значительно поколебать бюджет. Об этом пишет ТСН.
К счастью вы можете создать непревзойденный ароматизатор своими руками, используя подручные материалы. Такой самодельный диффузор ничем не уступит дорогим аналогам, а ваш кошелек будет признателен.
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Как сделать ароматизатор с изысканным запахом из подручных средств:
Ингредиенты:
- 6 столовых ложек воды
- 10 капель эфирного масла с вашим любимым запахом
- 2 столовые ложки медицинского спирта или водки
Приготовление:
- Возьмите небольшую бутылочку с распылителем.
- Налейте в бутылочку воду.
- Добавьте спирт или водку.
- Влейте 10 капель эфирного масла.
- Хорошо закройте бутылочку и тщательно встряхните.
Ваш самодельный ароматизатор готов!
Как использовать:
- Распылите ароматизатор по комнате, чтобы создать уютную атмосферу и приятный запах.
- Можно брызгать на мебель, коврики, шторы, в шкафах и комодах, на постельное белье и подушки.
Напомним, мы уже писали, как сделать дешевый ароматизатор для дома из подручных средств.
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