Как самостоятельно сделать увлажняющий бальзам для губ: совет от модниц

В холодное время года нашим губам особенно нужен тщательный уход. Именно в это время мы пользуемся бальзами, маслами и гигиеническими помадами.

Об этом пишет ukr.media.

Некоторые продукты быстро заканчиваются, другие потеряны в бескрайних сумках и карманах пальто, а некоторые просто не выполняют свои основные функции и уходят в мусор.

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Чтобы сэкономить на этих расходах и эффективно защитить губы от сухости и трещин, существует интересный лайфхак, набирающий популярность в соцсетях. С помощью этого трюка можно создать питательный бальзам для губ в любом оттенке и даже собрать собственную коллекцию!

Как приготовить домашний бальзам для губ.

Возьмите чайную ложку косметического вазелина и перенесите его в небольшую чистую баночку с крышкой. Возьмите палитру теней и выберите оттенок, который вы хотите получить в бальзаме – нежно-розовый или насыщенно-красный. Насыпьте тени в баночку с вазелином и хорошо перемешайте – вот и готов питательный и тонирующий бальзам для губ!

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Напомним, мы уже писали, какие скрабы для губ сделают их ухоженными.