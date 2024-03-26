Как самостоятельно вырастить чайный гриб: пошаговая инструкция

Чайный гриб (также известный как комбуча, японский гриб, медузомицет) – это симбиотическая колония уксуснокислых бактерий и дрожжей, образующая пленку на поверхности сладкого чая.

Комбучу можно легко приготовить дома, используя всего несколько простых ингредиентов, пишет Don't Waste the Crumbs.

Комбуча – это ферментированный сладкий чай, содержащий полезные бактерии и витамины. Он известен своими полезными свойствами для здоровья кишечника и всеобщего благополучия организма.

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Ингредиенты:

Вода (лучше использовать отфильтрованную воду)

Чистая стеклянная литровая банка

Листовый чай или чайные пакетики

SCOBY (симбиотическая культура бактерий и дрожжей)

Чашка чайного гриба

Процесс приготовления комбучи:

Заварите чай. Наполните среднюю кастрюлю водой и доведите до кипения. Добавьте листовой чай или чайные пакетики в стеклянную банку и залейте кипятком. Дайте чаю настояться как минимум два часа.

Подготовьте SCOBY. Когда чай остынет, добавьте к нему сахар и тщательно перемешайте, пока он не растворится. Затем добавьте SCOBY и чашку чайного гриба из предыдущей партии.

Дайте отдохнуть. Оставьте стеклянную банку с чайным грибом в теплом месте на кухне, подальше от прямых солнечных лучей. Ждите в течение 4 дней, периодически проверяя готовность комбучи.

Проверка готовности. Убедитесь, что уровень рН комбучи составляет 4,6 или ниже. Дегустируйте чайный напиток, чтобы убедиться, что вкус соответствует вашим вкусам.

Повторение процесса. Когда комбуча готова, можно разделить SCOBY и чайный гриб для приготовления следующей партии. Просто повторите вышеперечисленные шаги с новой порцией чая.

После этого вы сможете наслаждаться своей домашней комбучей, насыщенной полезными бактериями и приятным вкусом.

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