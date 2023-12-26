Как сделать даже самые грязные крышки кастрюль идеально чистыми: действенный лайфхак
Крышки от кастрюль – это, пожалуй, самые сложные в очищении предметы кухонной посуды. Особенно тяжело отмыть жир с их краев. Но есть простой способ, который поможет вам быстро вернуть крышкам аккуратный вид.
Для этого вам понадобятся:
- 3 столовых ложки жидкого хозяйственного мыла;
- 2 столовые ложки кальцинированной соды;
- 2 столовые ложки горчичного порошка;
- 2 стакана горячей воды.
Смешайте все ингредиенты в тазу и поместите крышки в готовый раствор. Оставьте их на 2-3 часа или до тех пор, пока вода не остынет. Затем пройдите по краям крышек щеткой и ополосните их проточной водой.
Средство, которое вы приготовили, размягчит загрязнение, поэтому они легко отойдут и никаких следов не останется.
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Вот несколько советов, которые помогут вам очистить крышки от кастрюль еще эффективнее:
- Используйте горячую воду, чтобы жир быстрее размяк.
- Если загрязнение очень сильно, вы можете оставить крышки в растворе на ночь.
- Можно использовать зубную щетку, чтобы лучше очистить труднодоступные места.
Применяя этот способ, вы можете быстро и без труда привести крышки от кастрюль в порядок.
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