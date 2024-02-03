Как сделать дешевый ароматизатор для дома из подручных средств: простой лайфхак

Как сделать ароматизатор для дома из эфирного масла на воде

Кто не любит, когда дома приятно пахнет? Аромадифузоры с этой задачей справляются отлично, но качественные модели могут стоить недешево.

На сайте noviydoctor поделились рецептом простого аромадифузора-спрея, который вы сможете сделать собственноручно за считанные минуты. Создайте в своем доме уютную атмосферу с ароматом, который вам нравится!

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Ингредиенты:

6 ложек дистиллированной или обыкновенной воды

10 капель эфирного масла (или смеси масел) по вашему выбору

2 столовые ложки эмульгатора (гамамелиса, медицинского спирта или водки)

Приготовление:

В стеклянную бутылку с распылителем добавьте дистиллированную воду. Добавьте эмульгатор. Добавить эфирное масло (или смеси масел). Закройте бутылку, тщательно встряхните. Ваш аромадифузор готов!

Как использовать:

Распыляйте спрей в комнате для создания приятного аромата.

Брызгайте на шторы, обивку мебели, коврики.

Используйте для ароматизации одежды и вещей в шкафу.

Преимущества аромадифузора своими руками:

Простота: сделать спрей очень легко, с этой задачей справится каждый.

сделать спрей очень легко, с этой задачей справится каждый. Экономия: ингредиенты для спрея стоят значительно дешевле готового аромадифузора.

Естественность: вы можете использовать любые эфирные масла, которые вам нравятся, и быть уверены, что в составе аромадифузора нет вредных химических веществ.

вы можете использовать любые эфирные масла, которые вам нравятся, и быть уверены, что в составе аромадифузора нет вредных химических веществ. Универсальность: спрей можно использовать не только для ароматизации воздуха, но и для ароматизации одежды, вещей, постельного белья.

Совет:

Для более стойкого аромата можно добавить в спрей 1-2 чайные ложки глицерина.

Сохраняйте спрей в темном прохладном месте.

Не используйте спрей на открытых ранах или слизистых.

Напомним, ученые воспроизвели "аромат вечности", который использовался для мумификации трупов 3500 лет назад.

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