Как сделать духовку идеально чистой: помогут два ингредиента

Устали бороться с пригоревшими остатками в духовке? Есть простой метод, который поможет очистить ее эффективно и безопасно, к тому же без лишних затрат на химию.

Вместо агрессивных спреев или дорогостоящих средств, воспользуйтесь силой натуральных ингредиентов. Просто смешайте их с каплями жидкого моющего средства в пасту и оставьте действовать на ночь в выключенной духовке. Об этом пишет Главред.

Как избавиться от загрязнений

Пригоревшие остатки пищи в духовке – это не только неэстетично, но и потенциально вредно для здоровья и вкуса блюд.

Обычная сода и белый уксус образуют чудо-средство, которое легко избавится от грязи.

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Алгоритм действий :

Смешать соду, уксус и моющее средство в пасту

Равномерно нанести склад на грязные участки

Оставить действовать как минимум на час (лучше на ночь)

Протереть влажной тряпкой

Вот и все! После такой эффективной и безопасной для природы чистки духовка снова будет блестеть чистотой.

Напомним, мы уже писали, как эффективно очистить духовку.

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