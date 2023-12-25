Как сделать искусственную елку пышной: три действенных лайфхака

Искусственная елка – это отличная альтернатива живой елке. Она не требует особого ухода и может использоваться много лет. Однако некоторые искусственные елки выглядят достаточно "голыми".

Об этом пишет Telegraf.

Чтобы сделать их более пышными, можно воспользоваться следующими советами:

Расправьте ветки

Первое, что нужно сделать – это расправить все ветки елки. Для этого можно использовать руки или специальный инструмент. Ветви должны быть разрыхлены, но не должны терять форму.

Добавьте дополнительные ветви

Если елка все еще выглядит недостаточно пышной, можно добавить дополнительные ветки. Для этого можно использовать ветки из других искусственных елок или даже настоящие ветки хвойных деревьев.

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Используйте декор

Декор также может помочь скрыть голые места на елке. Для этого можно использовать игрушки, гирлянды, банты и другие украшения.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам сделать пышной искусственную елку:

Выбирайте елку с большим количеством веток.

Ставьте елку в хорошо освещенном месте.

Регулярно расправляйте ветки.

Следуя этим советам, вы сможете сделать свою искусственную елку пышной и красивой.

Напомним, мы уже писали, как выбрать новогоднюю елку.

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