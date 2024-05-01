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Как сделать лечебную и чудодейственную соль в Чистый четверг

Цихоцкая Мария

Как сделать лечебную и чудодейственную соль в Чистый четверг
Четверговая соль, по верованиям, имеет чудодейственную силу

На Страстной неделе, по народным верованиям, готовят особую соль – четверговую или черную. Ей приписывают сильную энергетику, защитные и целебные свойства. Четверговая соль – это обычная поваренная соль, которую готовят в Чистый четверг перед Пасхой. Ее особенность состоит в том, что ее не просто освящают в церкви, но и готовят по специальному рецепту, который, по верованиям, наделяет ее особой силой. Об этом пишет Униан.

Как приготовить соль с солью?

Существует несколько рецептов приготовления четверговой соли, но у них есть общие черты:

  • Время приготовления: Чистый четверг или накануне, в среду вечером.
  • Ингредиенты: Соль (каменная или обычная) и другие компоненты по желанию (мука, травы, специи).
  • Соль разогревают на сковороде или в духовке до почернения, постоянно помешивая и читая молитву "Отче наш".

Вот один из самых распространенных рецептов:

  • 1 кг каменной соли
  • 12 ст. л. муки
  • Мелка трав по выбору (календула, полынь, мята, шалфей)
  1. Смешайте соль, муку и травы.
  2. Высыпьте смесь на сухую сковороду.
  3. Поставьте сковороду на медленный огонь и постоянно мешайте, читая молитву "Отче наш".
  4. Продолжайте помешивать, пока соль не почернеет.
  5. Снимите сковороду с огня, дайте соли остыть.
  6. Пересыпьте соль в плотный контейнер или мешочек.

Когда готовить четверговую соль?

Четверговую соль готовят в Чистый четверг или накануне, в среду вечером. Важно успеть до заката.

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Как использовать четверговую соль?

Четверговую соль используют в течение года как оберег:

  • Добавляют в пищу (щепотку) для защиты от болезней, порчи и недоброжелателей.
  • Носят с собой в мешочке, чтобы уберечься от негатива.
  • Прибавляют в воду для купания, особенно для маленьких детей.
  • Сыплют в углах дома для защиты от зла.

Важно:

  • Нельзя выбрасывать четверговую соль. Ее нужно использовать до следующего Чистого четверга, а затем приготовить новую.
  • Нельзя делиться четверговой солью с другими людьми.
  • Используя четверговую соль, важно верить в ее силу и положительные намерения.

Напомним, мы уже писали, почему украинцы празднуют Пасху в разные даты.

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