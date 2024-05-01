Как сделать лечебную и чудодейственную соль в Чистый четверг

На Страстной неделе, по народным верованиям, готовят особую соль – четверговую или черную. Ей приписывают сильную энергетику, защитные и целебные свойства. Четверговая соль – это обычная поваренная соль, которую готовят в Чистый четверг перед Пасхой. Ее особенность состоит в том, что ее не просто освящают в церкви, но и готовят по специальному рецепту, который, по верованиям, наделяет ее особой силой. Об этом пишет Униан.

Как приготовить соль с солью?

Существует несколько рецептов приготовления четверговой соли, но у них есть общие черты:

Время приготовления: Чистый четверг или накануне, в среду вечером.

Чистый четверг или накануне, в среду вечером. Ингредиенты: Соль (каменная или обычная) и другие компоненты по желанию (мука, травы, специи).

Соль (каменная или обычная) и другие компоненты по желанию (мука, травы, специи). Соль разогревают на сковороде или в духовке до почернения, постоянно помешивая и читая молитву "Отче наш".

Вот один из самых распространенных рецептов:

1 кг каменной соли

12 ст. л. муки

Мелка трав по выбору (календула, полынь, мята, шалфей)

Смешайте соль, муку и травы. Высыпьте смесь на сухую сковороду. Поставьте сковороду на медленный огонь и постоянно мешайте, читая молитву "Отче наш". Продолжайте помешивать, пока соль не почернеет. Снимите сковороду с огня, дайте соли остыть. Пересыпьте соль в плотный контейнер или мешочек.

Когда готовить четверговую соль?

Четверговую соль готовят в Чистый четверг или накануне, в среду вечером. Важно успеть до заката.

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Как использовать четверговую соль?

Четверговую соль используют в течение года как оберег:

Добавляют в пищу (щепотку) для защиты от болезней, порчи и недоброжелателей.

Носят с собой в мешочке, чтобы уберечься от негатива.

Прибавляют в воду для купания, особенно для маленьких детей.

Сыплют в углах дома для защиты от зла.

Важно:

Нельзя выбрасывать четверговую соль. Ее нужно использовать до следующего Чистого четверга, а затем приготовить новую.

Нельзя делиться четверговой солью с другими людьми.

Используя четверговую соль, важно верить в ее силу и положительные намерения.

Напомним, мы уже писали, почему украинцы празднуют Пасху в разные даты.

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