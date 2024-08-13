Как сделать макияж для обладательниц 'печальных глаз': советы визажистов

Универсальных рекомендаций по макияжу глаз не существует. Техника нанесения косметики для разных форм глаз существенно отличается. Особенно это касается опущенных глаз, где наружные углы расположены ниже внутренних. Неправильный подход может создать эффект уставшего или печального взгляда. Специалисты поделились секретами создания безупречного макияжа для обладательниц такого типа глаз. Об этом пишет Instyle.

Каждая форма глаз уникальна и привлекательна, особенно если умело подчеркнуть ее природные особенности. Хотя жестких правил нанесения косметики нет, соблюдение определенных советов значительно улучшит результат.

Обратившись к классическим образам 1920-30-х годов, можно обнаружить эффективные приемы, актуальные и сегодня. Кэри Блэр, визажистка MAC Cosmetics, вспоминает актрис того периода - Клару Боу, Эстель Тейлор и Ирэн Делрой. "Их макияж удачно подчеркивал легко опущенные глаза, придавая взгляду мечтательную невинность", - отмечает Блэр.

Пошаговый гайд

Выберите тушь, удлиняющую ресницы. Сосредоточьтесь на верхних ресницах, тщательно прокрашивая центральную зону. По словам Жасмин Феррейры, визажистки Lancôme, "Это привлекает внимание к длинным ресницам в центре и создает эффект подъема. Подкручивание и удлинение ресниц критически важно для раскрытия взгляда опущенных глаз". Вместо проведения линии подводки к кончику брови, повторите естественную форму ваших глаз. "Я выступаю за подчеркивание вашей природной формы", - советует Феррейра. Нанесите темно-коричневые тени вдоль нижней линии ресниц и растушуйте их в направлении кончика брови. Эта техника создает эффект "кошачьего глаза".

Как правильно снимать макияж: одно простое правило

Еще один прием – нанесение подводки от внешнего угла глаза прямо наружу, затем вверх, формируя небольшой треугольник. Заполните его, концентрируя цвет на наружной линии ресниц. Для большей выразительности создайте тень вокруг наружной четверти верхней линии ресниц, соблюдая естественную форму глаз. Сбалансируйте взгляд, используя мягкий, нейтральный оттенок от век до складки глаза. Нанесите тени средней интенсивности в складку, начиная от внутреннего угла глаза и растушевывая до наружного.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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