Как сделать макияж всего лица с помощью одного продукта
Как сделать макияж всего лица с помощью одного продукта
Забудьте о четком контуринге! В моде – мягкость, естественность и самовыражение. Попробуйте монохромный макияж, используя только одно средство, которое точно имеется в вашей косметичке – блеск для губ в чудесном оттенке, что соответствует вашему тону кожи. Об этом пишет Elle.
Этот лайфхак невероятно упростит вашу рутину красоты:
- Нанесите немного блеска на веки. Добавьте капельку на нижнюю линию ресниц. Тщательно растушуйте с помощью кисточки для теней, создавая эффект дымчатости.
- Проведите линию под скулами. Растушуйте, чтобы получить мерцающий румянец и свежесть.
- Нанесите блеск на губы.
Результат: легкий монохромный макияж, который подчеркнет вашу красоту, придаст свежесть и сияние.
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Совет:
- При выборе блеска для губ обратите внимание на тип кожи. Матовые помады могут подчеркнуть морщины, поэтому лучше выбирать блеск, подсолнечное масло или помаду с увлажняющим эффектом.
Напомним, мы уже писали, как подготовить лицо к макияжу.
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