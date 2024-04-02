Как сделать макияж всего лица с помощью одного продукта

Забудьте о четком контуринге! В моде – мягкость, естественность и самовыражение. Попробуйте монохромный макияж, используя только одно средство, которое точно имеется в вашей косметичке – блеск для губ в чудесном оттенке, что соответствует вашему тону кожи. Об этом пишет Elle.

Этот лайфхак невероятно упростит вашу рутину красоты:

Нанесите немного блеска на веки. Добавьте капельку на нижнюю линию ресниц. Тщательно растушуйте с помощью кисточки для теней, создавая эффект дымчатости. Проведите линию под скулами. Растушуйте, чтобы получить мерцающий румянец и свежесть. Нанесите блеск на губы.

Результат: легкий монохромный макияж, который подчеркнет вашу красоту, придаст свежесть и сияние.

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Совет:

При выборе блеска для губ обратите внимание на тип кожи. Матовые помады могут подчеркнуть морщины, поэтому лучше выбирать блеск, подсолнечное масло или помаду с увлажняющим эффектом.

Напомним, мы уже писали, как подготовить лицо к макияжу.

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