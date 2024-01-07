Как сделать натуральный освежитель воздуха из мандаринов: простой лайфхак

Как освежить воздух в квартире с помощью мандариновой кожуры

Мандарины – это вкусные и полезные фрукты, которые любят многие люди. Однако после того, как мы съедим мандарин, его корки часто просто выбрасываем. А между тем, их можно использовать в быту для разных целей.

Мандариновые корки обладают ярким и приятным ароматом, который может освежить воздух в помещении. В издании ukr.media рассказали, как сделать натуральный освежитель воздуха из мандариновых корок.

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Промыть корки под проточной водой. Нарезать корки на маленькие кусочки. Хорошо просушить корки. Поместить корки в тканевые или бумажные мешочки. Разложить мешочки с корками по квартире.

Также можно легко положить мандариновые корки на батарею. Благодаря теплу аромат цитрусов станет более интенсивным и быстро наполнит воздух в помещении.

Мандариновые корки могут помочь освежить обувь, если в ней появился неприятный запах. Для этого нужно просто положить несколько корок внутрь обуви и оставить на несколько часов или даже на ночь. Запах быстро исчезнет.

Чтобы всегда иметь под рукой мандариновые корки для разных нужд, их можно правильно хранить. Для этого можно:

Заморозить корки в морозильнике, предварительно порезав их на кусочки.

Поместите корки в стеклянную банку и храните в сухом и темном месте.

Раньше врачи сказали, сколько мандаринов можно есть, чтобы не навредить себе.

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