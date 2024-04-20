Как сделать патриотические пасхальные яйца на Пасху: простые советы

Традиция красить яйца на Пасху существует в Украине с давних времен. В этом году наш праздничный стол должен сиять не только красками весны, но и цветом украинского флага!

Как покрасить яйца в желто-голубые цвета с помощью натуральных красителей? Об этом пишет apostrophe.ua. Не бойтесь экспериментировать! Вы можете использовать трафареты для создания узоров, писать патриотические лозунги или символы на яйцах. Главное, чтобы ваш праздничный стол был ярким, красивым и наполненным украинским духом.

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Вот несколько рецептов:

Желтый цвет:

Куркума: Смешайте 3 столовых ложки куркумы с 0,5 литра воды. Доведите до кипения, опустите яичка и варите до готовности.

Смешайте 3 столовых ложки куркумы с 0,5 литра воды. Доведите до кипения, опустите яичка и варите до готовности. Тополь: Нарежьте или поломайте веточки молодого тополя и варите в воде 30-40 минут. Чем дольше варить, тем более интенсивным будет цвет.

Голубой цвет:

Краснокочанная капуста: Измельчите 2 чашки капусты, добавьте 1 ст. л. уксуса и 1 л воды. Доведите до кипения, варите 30 минут. Опустите вареные яйца в раствор и оставьте на 30 минут или дольше (чем длиннее тем насыщен цвет).

Пошаговая инструкция:

Отварите яйца. Наклейте на них скотч, создавая желаемый узор. Окунуть желтую половину яйца в желтый краситель на 30 минут. Снимите скотч и окуните другую половину яйца в голубой краситель на 30 минут. Достаньте яйца из раствора и наслаждайтесь результатом!

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