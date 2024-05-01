Как сделать подушки и покрывала белоснежными без стирки: хозяйки поделились полезным лайфхаком

С наступлением теплых дней многие сталкиваются с проблемой чистки постельного белья, ведь не все помещается в стиральную машину, но и сохнет долго. К счастью существует простой и эффективный метод, который поможет вам освежить и очистить подушки и одеяла без стирки.

Как отмечает издание Ehrgeѕѕ.co.uk, солнечный свет – это отличный "естественный дезинфектор", который не только убивает микробы и бактерии, но и отбеливает постельное белье.

Как использовать солнце для чистки:

Развесьте одеяла и подушки на веревке как можно ровнее, чтобы каждая часть ткани получала прямые солнечные лучи. Оставьте белье на солнце в течение 2-3 часов. Для лучшего эффекта можно повторить процедуру на следующий день. Важно не передерживать белье на солнце в течение нескольких дней подряд, ведь это может привести к его повреждению.

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Дополнительные методы:

Перекись водорода: Это средство эффективно борется с пятнами на подушках и одеялах. Нанесите перекись водорода на пятно, оставьте на время, а затем смойте.

Это средство эффективно борется с пятнами на подушках и одеялах. Нанесите перекись водорода на пятно, оставьте на время, а затем смойте. Теплая вода с лимонным соком Смешайте теплую воду с лимонным соком в пропорции 2:1. Нанесите раствор на пятно на 15 минут, затем протрите мокрой тканью.

Смешайте теплую воду с лимонным соком в пропорции 2:1. Нанесите раствор на пятно на 15 минут, затем протрите мокрой тканью. Сода: Смочите пятно теплой водой, посыпьте содой, затем протрите мокрой щеткой.

Помните:

Стирать одеяла рекомендуется дважды в год.

Подушки следует менять на новые каждые 2-3 года.

Пуховые одеяла рекомендуется менять каждые 5 лет.

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