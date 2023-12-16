Как сделать подвялую морковь жесткой: хозяйки поделились лайфхаком
Долгое время хранения в холодильнике или ящике может привести к тому, что овощи теряют свою упругость и хрустящую текстуру. Особенно это касается моркови. Чтобы вернуть ей былую свежесть, можно воспользоваться простой хитростью.
Об этом пишет ТСН.
Что вам понадобится:
- Картофель
- Мягкие овощи (морковь, сельдерей, огурцы, патиссоны и т.п.)
Инструкция:
- Очистите картофель и нарежьте его на небольшие кубики.
- Поместите картофель и мягкие овощи в миску.
- Залейте овощи холодной водой и оставьте на 30 минут.
- По истечении времени слейте воду и промойте овощи.
Как это работает?
Картофель содержит крахмал, который помогает восстановить твердость овощей. Когда овощи вымачиваются в холодной воде с картофелем, крахмал из картофеля проникает в их клетки, делая их более сочными и хрустящими.
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Советы:
- Для большего эффекта можно добавить в воду несколько капель лимонного сока. Лимонный сок поможет нейтрализовать крахмал и сделать овощи еще более хрустящими.
- Если овощи сильно увяли, вы можете оставить их в воде дольше, например, на 1 час.
Напомним, мы уже писали, как замариновать морковь в банке.
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