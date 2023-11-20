Как сделать полезные заготовки для облепихового чая на зиму: простой рецепт

Как сделать заготовки из облепихи для заваривания чая

Облепиха – это настоящее сокровище витаминов, и использование ее для приготовления чая – отличный способ получить полезные вещества. А чтобы не тратить много времени на приготовление, сделайте заготовки раньше времени

Издание TheLime предлагает три простых способа сделать заготовку для витаминного чая из облепихи. Такие заготовки могут стать отличным основанием для витаминного чая. Замороженные ягоды сохраняют полезные свойства, а использование их в чае придаст напитку освежающий вкус и выгодные облепиховые свойства.

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Первый способ: Облепиховые кубики льда

Промойте облепиховые ягоды и выложите их в блендер, добавляя несколько ложек сахара по вкусу. Размельчите ягоды в блендере. Процедите полученную массу через сито, чтобы избавиться от косточек и кожуры. Разлейте облепиховую массу в формы для льда и поместите в морозильник. Замороженные облепиховые кубики можно использовать для чая, добавляя к ним апельсин и натертый корень имбиря.

Второй способ: Облепиховый лфд с косточками

Измельчите облепиховые ягоды в блендере, не процеживая, оставьте косточки и кожуру. Разложите получившуюся массу в формы для льда и поместите в морозильник.

Третий способ: Замороженные ягоды целиком

Промойте облепиховые ягоды и заморозьте их целиком, используя обычный полиэтиленовый пакет или пакет-слайдер.

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