Как сделать полотенца белоснежными: действенный лайфхак от хозяек

Даже самые заботливые хозяйки знают, как быстро кухонные полотенца теряют свой аккуратный вид. Пятна не всегда поддаются отстиранию, а сама ткань после стирки тускнеет и сереет.

Вместо того чтобы покупать новые полотенца каждый раз, попробуйте японский метод отбеливания, который поможет им снова сиять бельем. Об этом пишет Телеграф.

Что вам понадобится:

10 литров воды

2 столовые ложки горчичного порошка

1 столовая ложка растительного масла

1 столовая ложка уксуса

Как отбелить полотенца:

Нагрейте 10 л воды. Добавьте в горячую воду 2 столовые ложки горчичного порошка, 1 столовую ложку растительного масла и 1 столовую ложку уксуса. Перемешайте ингредиенты. Окуньте полотенца в раствор и оставьте на 12 часов. После 12 часов тщательно прополощите полотенца сначала в холодной, а затем в горячей воде.

Важно:

Для лучшего результата используйте мягкий горчичный порошок.

Убедитесь, что полотенца полностью погружены в раствор.

Не используйте этот метод для деликатных тканей.

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Результат:

Следуя этим простым инструкциям, вы сможете избавить кухонные полотенца от желтизны и пятен, вернув им белоснежную чистоту и свежесть.

Дополнительные советы:

Чтобы усилить эффект отбеливания, можно добавить в раствор немного соды.

Перед стиркой полотенца можно замочить на несколько часов в молоке.

Чтобы сохранить белье полотенец, рекомендуется стирать их отдельно от других вещей.

Сушите полотенца на свежем воздухе или хорошо проветриваемом помещении.

Попробуйте японский метод отбеливания, и вы будете приятно удивлены результатом!

Напомним, мы уже писали, как сделать грязные полотенца идеально белыми.

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