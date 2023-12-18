Как сделать полотенца мягкими после стирки с помощью глицерина

Как постирать полотенца, чтобы они остались мягкими

Мягкие полотенца – это залог комфорта и комфорта. Но что делать, если после стирки они становятся жесткими? Попробуйте этот простой лайфхак, и вы увидите, что ваши полотенца будут снова мягкими и нежными.

Жесткая вода – это главная причина, почему полотенца теряют свою мягкость. В жесткой воде плохо растворяются даже мягкие стиральные средства, поэтому они плохо выполаскиваются из ворсинок полотенец, пишут Патриоты Украины.

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Чтобы сделать полотенца мягкими, можно использовать обычный глицерин, продаваемый в аптеке. Одна чайная ложка глицерина, добавленная вместе с кондиционером во время стирки, сделает полотенца мягкими и нежными.

Глицерин смягчает воду и ткань, а также предотвращает образование отложений на материале. Кроме того, он облегчает глажку одежды и уменьшает статическое электричество.

Итак, чтобы сделать полотенца мягкими, нужно:

Добавить 1 чайную ложку глицерина в стиральную машину вместе с кондиционером.

Если вы не хотите использовать кондиционер, добавьте 2 чайные ложки глицерина в стиральную машину вместо него.

Добавьте несколько капель любимого эфирного масла в глицерин, чтобы придать полотенцам приятный аромат.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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