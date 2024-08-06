Как сделать ресницы пышными с любой тушью

Самый эффективный способ подчеркнуть взгляд – это акцентировать ресницы. Маскара разграничивает их и оптически расширяет глаза. Если испытанные популярные марки не оправдали рекламных обещаний по поводу невероятного удлинения, не отчаивайтесь.

Специалисты постоянно делятся действенными советами по созданию эффекта искусственных ресниц. Попытайтесь применить кисточку несколько нетрадиционно.

Многие, разочаровавшись в брендах, обращаются к накладным ресницам. Их преимущество в том, что они практически не влияют на естественные ресницы, поскольку лента прилегает к коже чуть выше линии роста. Однако клей для фиксации и материалы самих ресниц могут вызвать раздражение и аллергию.

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Один простой трюк поможет добиться эффекта накладных ресниц без дополнительных средств.

TikTok -пользовательница Тейлор Триплер собрала почти миллион просмотров, заявив об ошибке, которую мы совершаем при нанесении туши.

В коротком видео Тейлор поделилась своим альтернативным методом. Она утверждает, что освоила наилучший метод нанесения туши еще в школе и с тех пор остается ему верной. В течение многих лет делали ей комплименты, считая, что она носит накладные ресницы.

Тейлор рекомендует не закручивать палочку в тюбике, а практически исчерпывать ею средство.

Щеточку следует держать вертикально, проводя ею влево-вправо вдоль основания верхних ресниц, чтобы убедиться, что ни один участок не пропущен, и все ресницы покрыты тушью.

Пройдясь несколько раз туда-сюда, следует повернуть щеточку боком и нанести тушь по длине ресниц, как обычно.

Кстати, визажисты рекомендуют попробовать технику под условным названием "mascara cocktailing". Речь идет об использовании нескольких щеток для придания ресницам дополнительного объема, длины и четкости. Подробнее об этом методе можно узнать в отдельном материале.

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