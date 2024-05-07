Как сделать салонную укладку дома: 5 лайфхаков для объемной прически

Мечта о пышных и объемных волосах знакома каждой красавице. Обладателям густой шевелюры повезло, ведь им не нужно прилагать много усилий по созданию объемной укладки. Но что делать тем, у кого волосы тонкие и ломкие?

Не отчаивайтесь! Даже с такими волосами можно сделать отличную укладку, которая подчеркнет вашу красоту. Главное – знать несколько секретов и лайфхаков. Об этом пишет Главред.

Боковой пробор:

Это самый простой способ придать волосам объем. Разделите волосы не по центру, а немного сбоку. Этот обычный прием зрительно увеличит объем прически.

Легкое начес:

Не пугайтесь начеса, оно может быть легким и естественным. Для этого используйте зубную щетку, а не расческу. Отделите прядь волос, начешите их у корней. Повторите с другими прядями, немного изменяя направление начеса. Не переусердствуйте, чтобы укладка не выглядела искусственно.

Сушка волос вниз головой:

Этот лайфхак не всем известен, но действительно работает. Во время сушки используйте щетку-брашинг. Поднимите волосы вверх и вытягивайте пряди от корней до кончиков. Направляйте воздух фена на корни волос. Такая сушка поможет создать пышную и объемную укладку.

Правильные средства для укладки:

Откажитесь от масел и гелей, ведь они тяготят волосы. Выбирайте спреи, муссы и пенки для объема. Наносите эти средства на влажные волосы перед сушкой.

Завивка волос:

Если у вас тонкие волосы без объема, попробуйте завивку. Вы можете сделать пышные кудри, локоны или укладку с эффектом пляжных волн. Завивка поможет создать объем и зрительно увеличить густоту волос.

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Дополнительные советы:

Мойте волосы шампунем для объема. Используйте кондиционер только для кончиков волос. Регулярно делайте маски для укрепления и восстановления волос. Не злоупотребляйте горячими укладками. Ведите здоровый образ жизни, ведь здоровье волос зависит от общего состояния организма.

Следуя этим простым советам и лайфхакам, вы сможете легко создать объемную укладку даже на тонких волосах. Не бойтесь экспериментировать и ищите подходящее именно вам!

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