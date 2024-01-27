Українська
Лайфхаки

Как сделать термос своими руками: лайфхак с фольгой

Цихоцкая Мария

Как сделать термос своими руками: лайфхак с фольгой

Термос – это незаменимая вещь для тех, кто любит проводить время на природе или просто хочет наслаждаться горячим напитком в любую погоду. Однако, если ваш термос сломался, не стоит отчаиваться.

Его можно легко сделать самостоятельно из подручных материалов. Об этом пишет telegraf.

Для изготовления термоса вам понадобятся:

  • Двухлитровая пластиковая бутылка
  • Ножницы или нож
  • Стеклянная бутылка с узкой шейкой и завинчивающейся крышкой
  • Алюминиевая фольга
  • Скотч или горячий клей

Инструкция:

  1. Срежьте шейку пластиковой бутылки.
  2. Разрежьте остальную бутылку пополам.
  3. Плотно оберните стеклянную бутылку несколькими слоями алюминиевой фольги. Закрепите фольгу скотчем или горячим клеем.
  4. Приклейте стеклянную бутылку к нижней половине пластиковой бутылки.
  5. Уложите верхнюю половину пластиковой бутылки над стеклянной бутылкой. Край шейки стеклянной бутылки должен выступить из отверстия в пластиковой части.
  6. Скрепите скотчем две половины пластиковой бутылки.

Вот несколько советов, которые помогут вам сделать термос более эффективным:

  • Используйте стеклянную бутылку с узким горлышком, чтобы уменьшить количество пространства между стеклянной и пластиковой посудой.
  • Плотно оберните бутылку фольгой, чтобы не было зазоров.
  • Используйте качественный скотч или горячий клей для обеспечения надежного соединения.

Напомним, мы уже писали, как выбрать качественный термос.

 

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Лайфхаки