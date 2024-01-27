Как сделать термос своими руками: лайфхак с фольгой
Как сделать термос своими руками: лайфхак с фольгой
Термос – это незаменимая вещь для тех, кто любит проводить время на природе или просто хочет наслаждаться горячим напитком в любую погоду. Однако, если ваш термос сломался, не стоит отчаиваться.
Его можно легко сделать самостоятельно из подручных материалов. Об этом пишет telegraf.
Для изготовления термоса вам понадобятся:
- Двухлитровая пластиковая бутылка
- Ножницы или нож
- Стеклянная бутылка с узкой шейкой и завинчивающейся крышкой
- Алюминиевая фольга
- Скотч или горячий клей
Инструкция:
- Срежьте шейку пластиковой бутылки.
- Разрежьте остальную бутылку пополам.
- Плотно оберните стеклянную бутылку несколькими слоями алюминиевой фольги. Закрепите фольгу скотчем или горячим клеем.
- Приклейте стеклянную бутылку к нижней половине пластиковой бутылки.
- Уложите верхнюю половину пластиковой бутылки над стеклянной бутылкой. Край шейки стеклянной бутылки должен выступить из отверстия в пластиковой части.
- Скрепите скотчем две половины пластиковой бутылки.
Вот несколько советов, которые помогут вам сделать термос более эффективным:
- Используйте стеклянную бутылку с узким горлышком, чтобы уменьшить количество пространства между стеклянной и пластиковой посудой.
- Плотно оберните бутылку фольгой, чтобы не было зазоров.
- Используйте качественный скотч или горячий клей для обеспечения надежного соединения.
Напомним, мы уже писали, как выбрать качественный термос.
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