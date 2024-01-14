Как сделать волосы гуще: советы экспертов

Иногда не хватает густоты волос для удачного образа. Однако теперь это больше не проблема, поскольку вы можете визуально придать объем собственной прическе.

Эксперты рассказали, что в моду вернулись объемные прически. Для того чтобы ваши волосы все время были густыми, нужно следовать следующим правилам:

Используйте мусс:

Выдавите на ладонь небольшое количество мусса, имеющего объем примерно с куриное яйцо. Равномерно распределите его от корней до кончиков волос. После этого воспользуйтесь феном.

Не расчесывайте волосы во время сушки:

Избегая расчесывания волос во время сушки, вы сохраните их объем. Сушите волосы, наклонив голову вниз, чтобы поднять корни и придать объему.

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Изменяйте положение пробора:

Регулярно изменяйте положение пробора во избежание привыкания волос к одному положению. Важно это делать каждые 2-3 недели.

Наносите бальзам перед шампунем:

Наносите бальзам на влажные волосы перед использованием шампуня. Это поможет смягчить волосы и насытить их полезными веществами.

Воспользуйтесь лаком для волос:

Распределите волосы на небольшие пряди, приподнимите волосы расческой у корней и сбрызните немного лака.

Наносите сухой шампунь на чистые волосы.

Наносите сухой шампунь на корни чистых волос. Это придаст небольшой объем прическе.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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