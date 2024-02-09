Как сделать волосы зеркально-гладенькими: рецепт домашней маски
Как сделать волосы зеркально-гладенькими: рецепт домашней маски
Владельцы вьющихся волос знают, сколько хлопот они могут доставлять. Непослушные пряди портят прическу, пухнутся и теряют блеск. К счастью, есть доступные и эффективные способы обуздать кудри, не тратя деньги на дорогие салонные процедуры.
Об этом пишет Super Express.
- Ополаскивание с яблочным уксусом:
- Смешайте 2 стакана теплой воды с 2 столовыми ложками яблочного уксуса.
- После мытья волосы нанесите ополаскиватель на пряди, затем смойте прохладной водой.
- Используйте 2 раза в неделю для блеска и гладкости волос.
- Маска из рисовой муки и семян льна:
Приготовление:
- Смешайте 200 мл воды, 1 столовую ложку рисовой муки, 1 чайную ложку льняных семян и 1 чайную ложку оливкового масла.
- Подогрейте смесь в течение 2 минут, постоянно помешивая.
- Процедите и дайте остыть.
Использование:
- Нанесите маску на волосы после мытья и кондиционирования.
- Тщательно распределите по прядям и оставьте на 40 минут.
- Смойте теплой водой.
- Высушите волосы как обычно.
Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.
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