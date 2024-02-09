Как сделать волосы зеркально-гладенькими: рецепт домашней маски

Владельцы вьющихся волос знают, сколько хлопот они могут доставлять. Непослушные пряди портят прическу, пухнутся и теряют блеск. К счастью, есть доступные и эффективные способы обуздать кудри, не тратя деньги на дорогие салонные процедуры.

Об этом пишет Super Express.

Ополаскивание с яблочным уксусом:

Смешайте 2 стакана теплой воды с 2 столовыми ложками яблочного уксуса.

После мытья волосы нанесите ополаскиватель на пряди, затем смойте прохладной водой.

Используйте 2 раза в неделю для блеска и гладкости волос.

Маска из рисовой муки и семян льна:

Приготовление:

Смешайте 200 мл воды, 1 столовую ложку рисовой муки, 1 чайную ложку льняных семян и 1 чайную ложку оливкового масла.

Подогрейте смесь в течение 2 минут, постоянно помешивая.

Процедите и дайте остыть.

Использование:

Нанесите маску на волосы после мытья и кондиционирования.

Тщательно распределите по прядям и оставьте на 40 минут.

Смойте теплой водой.

Высушите волосы как обычно.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!