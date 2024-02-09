Українська
English
Общество

Как сделать волосы зеркально-гладенькими: рецепт домашней маски

Цихоцкая Мария

Как сделать волосы зеркально-гладенькими: рецепт домашней маски

Владельцы вьющихся волос знают, сколько хлопот они могут доставлять. Непослушные пряди портят прическу, пухнутся и теряют блеск. К счастью, есть доступные и эффективные способы обуздать кудри, не тратя деньги на дорогие салонные процедуры.

Об этом пишет Super Express.

  1. Ополаскивание с яблочным уксусом:
  • Смешайте 2 стакана теплой воды с 2 столовыми ложками яблочного уксуса.
  • После мытья волосы нанесите ополаскиватель на пряди, затем смойте прохладной водой.
  • Используйте 2 раза в неделю для блеска и гладкости волос.
  1. Маска из рисовой муки и семян льна:

Приготовление:

  • Смешайте 200 мл воды, 1 столовую ложку рисовой муки, 1 чайную ложку льняных семян и 1 чайную ложку оливкового масла.
  • Подогрейте смесь в течение 2 минут, постоянно помешивая.
  • Процедите и дайте остыть.

Использование:

  • Нанесите маску на волосы после мытья и кондиционирования.
  • Тщательно распределите по прядям и оставьте на 40 минут.
  • Смойте теплой водой.
  • Высушите волосы как обычно.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Общество