Как сделать выпечку румяной, как в кондитерской: полезные советы для хозяек
Ароматные булочки, пироги, хлеб – это лишь некоторые из разнообразных видов выпечки, которые можно приготовить на дому. Чтобы выпечка получилась румяной и красивой, ее необходимо смазывать, прежде чем отправить в духовку.
Если все сделано правильно, выпечка получится как в кондитерской. Когда, как и чем смазывать выпечку, подскажет Pixelinform.
Яйцо с водой
Это самый популярный вариант, используемый для смазывания выпечки. Для этого нужно смешать одно среднее яйцо с ложкой воды до однородной консистенции. Полученной смесью смазывают верхнюю часть выпечки. Яйцо с водой придает выпечке аппетитную золотистую корочку.
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Яйцо со сливками или молоком
Если вы хотите получить выпечку с матовой корочкой, можно использовать смесь из одного яйца и двух ложек сливок или молока. Сливки или молоко придают выпечке нежный аромат и вкус.
Оливковое масло
Оливковое масло – это идеальный вариант для смазки выпечки веганов и для постной выпечки. Масло придает выпечке красивый золотистый оттенок.
Когда смазывать выпечку
Смазывать выпечку нужно за 5-10 минут до отправки ее в духовку. Это нужно для того, чтобы смесь, которой смазывают выпечку, успела впитаться в тесто и не подгорела в духовке.
Советы по смазке выпечки
- Для смазки выпечки лучше использовать кулинарную кисть. Это позволит равномерно распределить смесь по поверхности выпечки.
- Если вы используете яйцо лучше брать яйцо комнатной температуры. Это позволит смеси лучше впитаться в тесто.
- Если вы используете оливковое масло, то лучше использовать нерафинированное масло. Это придаст выпечке более насыщенный аромат.
Следуя этим простым советам, вы сможете приготовить румяную и красивую выпечку.
Напомним, мы уже писали, почему не получается выпечка.
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