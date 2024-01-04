Как сделать заготовки цитрусовой цедры: полезный лайфхак
Цитрусы – это популярные фрукты, часто используемые в кулинарии. Их можно добавлять в выпечку, десерты, напитки и даже в ванную при купании. Чтобы цитрусовая цедра сохраняла свой аромат и полезные свойства, ее можно заготовить впрок.
Методом поделились на сайте prostoway. Заготовленная цитрусовая цедра может храниться в темном прохладном месте в течение 1 года. Для выпечки лучше использовать цедру лимонов или апельсинов, имеющих кисловатый вкус.
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Если вы хотите, чтобы цедра была ароматнее, вы можете добавить в духовку немного сахара или меда. Цитрусовую цедру можно использовать не только для выпечки, но и для приготовления десертов, напитков, а также ароматизатор для шкафа с бельем.
Ингредиенты:
- Лимоны или апельсины
- Кофемолка
- Стеклянная баночка с герметичной крышкой
Приготовление:
- Снимите цедру с лимонов или апельсинов. Для этого обдайте их кипятком, чтобы легче было снять шкурку. Осторожно снимите цедру, стараясь не задеть белую часть.
- Разложите цедру на противень и поставьте в духовку, разогретую до 50-60 градусов. Высушивайте в течение 2-3 часов, периодически переворачивая.
- Измельчите высушенную цедру в кофемолке.
- Пересыпьте измельченную цедру в стеклянную баночку с герметичной крышкой.
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