Как сэкономить энергию, положив газету в морозилку

Морозильная камера является одним из самых важных бытовых приборов в каждом доме. Она позволяет хранить пищу свежей в течение длительного времени.

Однако морозильные камеры также могут быть достаточно энергоемкими. Если вы хотите сэкономить электроэнергию, используя морозильную камеру, есть несколько вещей, которые вы можете сделать. Одной из них является использование газеты, пишет издание SantePlus.

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Газета может помочь заполнить пустое пространство в морозильной камере. Это важно, поскольку морозильная камера лучше стабилизирует свою температуру, когда она заполнена на ¾. Полная морозильная камера оставляет меньше места для проникновения теплого воздуха, когда вы открываете дверцу, экономя энергию.

Эксперт по сбережениям Сэм Уилланс рекомендует домохозяйствам перенести еду на внешние стороны морозильной камеры и заполнить среднее пространство газетой. При этом морозильная камера заполняется ¾ от максимальной емкости.

Вот еще несколько советов по экономии электроэнергии с помощью морозильной камеры:

Установите морозильную камеру в правильном месте. Не ставьте ее рядом с источником тепла, таким как радиатор, плита, духовка или даже сушилка.

Не прижимайте морозильную камеру к стене. Требуется пространство для вентиляции.

Регулярно размораживайте морозильную камеру. Слой инея толщиной 3 мм может повысить потребление энергии на 30%.

Не оставляйте дверцу морозильной камеры открытой.

Дайте пище охладиться или нагреться, прежде чем помещать ее в морозильную камеру.

Следуя этим простым советам, вы можете сэкономить электроэнергию и деньги, а также помочь окружающей среде.

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