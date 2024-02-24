Как сэкономить место в шкафу при сборке зимних вещей: полезный лайфхак от хозяек

Пора начать весеннюю уборку теплой зимней одежды, но ее бывает достаточно трудно свернуть и хранить из-за большого объема.

Большие вещи, такие как одеяла, постельное белье и вязаные свитера, можно компактно уплотнить. Для этого понадобятся полиэтиленовые черные мешки для мусора, потому что они крепче и пылесос. С этим может помочь совет с использованием пылесоса, предоставленный пользователем действенных советов Instructables.

Надо положить вещи в пакет, закрыть открытый край рукой, сделав отверстие для наконечника пылесоса. Вставьте трубку прибора и высасывайте воздух, пока пакет перестанет уменьшаться. Для лучшего эффекта следует снять насадки с наконечника. Как только пакет сожмется, быстро завяжите его.

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Главное убедиться, что пакет не имеет отверстий и кольцо руки достаточно плотное. Кроме того, следует направлять всасывание именно напротив вещей внутри.

Когда нужно будет достать вещи, просто развяжите пакет. Таким образом, вы сможете удобно упаковать объемные вещи и сэкономить место до следующего сезона.

Напомним, мы уже писали, как хранить вещи, если нет шкафа.

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