Как сэкономить на средстве для мытья посуды: добавьте всего одно средство

Мытье посуды – неотъемлемая часть жизни, но расходы на гель для посуды могут обременять бюджет. Существует простой и бюджетный способ удвоить объем геля, не утрачивая его эффективности. Это очень сэкономит ваши деньги.

Об этом пишет ТСН.

Секретный ингредиент – пищевая сода!

Что вам понадобится:

Пустая бутылка из-под геля для посуды

1/2 бутылки геля для посуды

500 г воды

200 г пищевой соды

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Как сделать:

Вскипятите 500 г воды. Добавьте 200 г пищевой соды в кипяток и дайте смеси остыть. Вылейте гель для посуды в пустую бутылку. Добавьте остывший содовый раствор в бутылку с гелем. Тщательно перемешайте, чтобы гель и сода соединились.

Важно :

Подождите 30 минут после приготовления, прежде чем использовать гель.

Храните самодельный гель в прохладном месте.

Напомним, мы уже писали, как быстро отмыть посуду.

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