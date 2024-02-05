Как сэкономить на средстве для мытья посуды: добавьте всего одно средство
Как сэкономить на средстве для мытья посуды: добавьте всего одно средство
Мытье посуды – неотъемлемая часть жизни, но расходы на гель для посуды могут обременять бюджет. Существует простой и бюджетный способ удвоить объем геля, не утрачивая его эффективности. Это очень сэкономит ваши деньги.
Об этом пишет ТСН.
Секретный ингредиент – пищевая сода!
Что вам понадобится:
- Пустая бутылка из-под геля для посуды
- 1/2 бутылки геля для посуды
- 500 г воды
- 200 г пищевой соды
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Как сделать:
- Вскипятите 500 г воды.
- Добавьте 200 г пищевой соды в кипяток и дайте смеси остыть.
- Вылейте гель для посуды в пустую бутылку.
- Добавьте остывший содовый раствор в бутылку с гелем.
- Тщательно перемешайте, чтобы гель и сода соединились.
Важно :
- Подождите 30 минут после приготовления, прежде чем использовать гель.
- Храните самодельный гель в прохладном месте.
Напомним, мы уже писали, как быстро отмыть посуду.
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