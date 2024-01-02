Как сэкономить на тональном креме: действенный лайфхак

Каждый день мы используем косметические средства, которые постепенно заканчиваются. В некоторых случаях это связано с тем, что упаковка не разрешает использовать весь продукт. Например, в банке из-под тонального крема часто остается много средства, которое невозможно достать из-за насоса.

Об этом пишет Gazeta.

Чтобы избежать подобных ситуаций, можно воспользоваться хитростью, которая поможет использовать тональный крем до последней капли.

Этапы

Во флакон с тональным основанием налейте немного горячей кипяченой воды. Хорошо встряхните закрытую баночку, пока тональный крем не отойдет от стен. Вылейте смесь в пустой контейнер. Подождите, пока вода испарится, и снимите образовавшуюся на поверхности тонального средства пленку.

Результат

В результате вы получите практически новый тональный крем, который можно использовать дальше.

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Важные моменты

Используйте горячую воду, но не кипящую. Это поможет тональному крему отойти от стен, но не повредит его.

Не переборщите с количеством воды. Достаточно добавить несколько столовых ложек.

Не забудьте снять пленку с поверхности тонального средства после испарения воды. Она может содержать остатки воды, которые могут испортить косметику.

Этот бесхитростный способ поможет вам экономить на покупке нового тонального крема и использовать косметику рационально.

Напомним, мы уже писали, как правильно наносить тональный крем.

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