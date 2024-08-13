Как сеять укроп в открытый грунт в августе.

Август – не повод прощаться со свежей зеленью. У вас еще есть время посеять укроп и получить хороший урожай. Об этом пишет prostoway.

Пробуждение семян

Семена укропа трудно прорастают из-за содержания эфирных масел. Нужно предварительное замачивание. Нагрейте воду до 50°C, залейте семена в термосе и оставьте на полчаса.

Локация

Для успешного выращивания укропа выбирайте хорошо освещенный, солнечный участок.

Земля

Почва должна быть питательной. Перед посевом его следует увлажнить и разрыхлить.

Читайте также: Эксперты назвали восемь гуманных способов избавиться от улиток и улиток в саду весной

Техника посев

Высевайте укроп во влажную землю на глубину 3 см. После засыпания семян землей полейте. Для получения зеленоватой массы рекомендуется густой посев.

Уход

Укроп не терпит застоя воды, поэтому поливайте умеренно, избегая образования луж.

Удобрения

В августе лучше всего подкормить укроп раствором коровяка или мочевины.

Напомним, мы уже писали, можно ли сажать укроп по всему огороду.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!