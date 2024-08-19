Как скрыть носогубные складки с помощью макияжа

Носогубные складки – это естественная часть процесса старения, но они могут придать лицу усталый вид. К счастью, существует простой и доступный способ сделать их менее заметными – с помощью правильно подобранного макияжа. Известная визажистка Лорен Гейл, настоящая энциклопедия антивозрастных лайфхаков, делится своим секретом, как с помощью нескольких простых шагов создать эффект более молодой кожи.

Почему появляются носогубные складки?

Появление этих характерных линий связано с возрастными изменениями кожи: снижением эластичности, потерей объема и уменьшением выработки коллагена и эластина. Однако и генетическая предрасположенность может играть свою роль.

Как зрительно уменьшить глубину носогубных складок?

Секрет этого трюка состоит в правильном освещении проблемной зоны. Благодаря контрасту света и тени, складка становится менее заметной.

Вам понадобится:

Консиллер на 1-2 тона светлее вашего природного оттенка кожи

Тональный крем, который вы обычно используете

Тонкая кисточка для макияжа

Пошаговая инструкция:

Подсветка складки: Едва улыбнитесь, чтобы четко определить контур складки. С помощью тонкой кисточки нанесите небольшое количество консилера вдоль всей линии, тщательно растушевывая его. Выравнивание тона Возьмите ваш обычный тональный крем и нанесите его на линию складки, слегка отступив от нее наружу. Это поможет создать плавный переход между освещенной и затемненной зонами. Фиксация макияжа Зафиксируйте результат полупрозрачной пудрой для более стойкого эффекта.

Как правильно снимать макияж: одно простое правило

Почему этот способ работает?

Светлый консиллер зрительно заполняет складку, создавая эффект более гладкой кожи. Тональный крем выравнивает тон лица и делает переход между освещенной и затемненной зонами менее заметным. В результате носогубные складки становятся менее выраженными, а лицо выглядит более свежим и младшим.

Дополнительные советы:

Качественный продукт: Выберите консилер и тональный крем высокого качества с плотной текстурой, чтобы обеспечить максимальное покрытие.

Выберите консилер и тональный крем высокого качества с плотной текстурой, чтобы обеспечить максимальное покрытие. Правильное освещение: Хорошо освещенное место позволит вам более точно нанести макияж и увидеть результат.

Хорошо освещенное место позволит вам более точно нанести макияж и увидеть результат. Практика: Не беспокойтесь, если с первого раза не получится идеально. С каждым разом вы будете совершенствовать свою технику.

С помощью этого простого приёма вы сможете сделать свое лицо более свежим и молодым.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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