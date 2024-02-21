Как скрыть синяки под глазами: впечатляющие лайфхаки от модниц

В современном мире многие сталкиваются с проблемой недостатка сна. Из-за большого количества обязанностей и задач приходится спать, ложиться поздно, а вставать рано.

Это приводит к хроническому недосыпанию, последствия которого проявляются на лице в виде синяков под глазами. Далеко не все знают, что эти неэстетические кровоподтеки можно скрыть с помощью определенных косметических средств.

Об этом пишет Телеграф.

У каждой женщины в косметичке есть все необходимое, чтобы замаскировать признаки усталости на лице.

Синяки под глазами придают облику усталый и измученный вид. Мы опробовали популярные способы маскировки и определили самые эффективные средства для сокрытия синяков, которые появляются из-за отсутствия сна.

Как замаскировать синяки под глазами

Сначала, перед нанесением макияжа, следует воспользоваться охлаждающими патчами. Главное, чтобы они были прохладными, поэтому заранее положите их в холодильник. Продержите патчи под глазами 10-15 минут – они освежат кожу и снизят отеки. Если вы используете такие патчи впервые, обязательно проверьте их на небольшом участке кожи на предмет аллергической реакции.

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Как скрыть синяки с помощью косметики

Не стоит наносить под глаза плотный тональный крем, ведь он лишь подчеркнет текстуру кожи и выделит синяки. Тональный крем также может пересушить нежную кожу под очами.

Какой консилер выбрать

Большинство девушек привыкли покупать консилер на тон светлее оттенка их кожи. Однако такой консилер лишь подчеркивает синяки под глазами.

Лучше воспользоваться корректирующим средством с персиковым или розоватым оттенком или совпадающим по цвету с цветом вашей кожи. Дело в том, что розовый цвет нейтрализует синий, поэтому кровоподтеки будут менее заметными.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо к макияжу.

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