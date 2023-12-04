Как слить воду из стиральной машинки, если выключили свет

За прошедшую зиму многим украинцам собственного опыта пришлось столкнуться с тем, что электроснабжение может отключиться в любой момент, а это может быть особенно неприятно, когда стирка уже началась.

Aktualno.pro предлагает правила взаимодействия со стиральными машинами во время блекаута. Следуя этим советам, вы сможете избежать неприятностей и сохранить качество стирки даже в непредсказуемых ситуациях с отключением электроснабжения.

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Отключите стиральную машину: Извлеките штекер из розетки, чтобы защитить прибор от перепадов напряжения.

Поверните штекер в розетку только после возобновления электропитания. Дождитесь стабилизации напряжения. Запустите программу полоскания и виджим: После восстановления электроэнергии запустите это приложение на стиральной машине. Если Отключение продолжается: В случае более коротких перерывов в работе необязательно сливать воду из машины.

При более длительном отключении используйте такой подход: Выключите машинку из розетки. Подстелите одноразовую пеленку или старое полотенце под нее. Найдите сливную трубку и извлеките ее, спустив жидкость в емкость. После слива воды закройте трубку и сверните на место.

Если дверца заблокирована: Используйте аварийный трос или шнурок рядом со сливным фильтром.

Если нет аварийного троса, используйте веревку, проложив ее в отверстие между корпусом и люком.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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