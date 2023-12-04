Как слить воду из стиральной машинки, если выключили свет
За прошедшую зиму многим украинцам собственного опыта пришлось столкнуться с тем, что электроснабжение может отключиться в любой момент, а это может быть особенно неприятно, когда стирка уже началась.
Aktualno.pro предлагает правила взаимодействия со стиральными машинами во время блекаута. Следуя этим советам, вы сможете избежать неприятностей и сохранить качество стирки даже в непредсказуемых ситуациях с отключением электроснабжения.
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- Отключите стиральную машину:
- Извлеките штекер из розетки, чтобы защитить прибор от перепадов напряжения.
- Поверните штекер в розетку только после возобновления электропитания. Дождитесь стабилизации напряжения.
- Запустите программу полоскания и виджим:
- После восстановления электроэнергии запустите это приложение на стиральной машине.
- Если Отключение продолжается:
- В случае более коротких перерывов в работе необязательно сливать воду из машины.
- При более длительном отключении используйте такой подход:
- Выключите машинку из розетки.
- Подстелите одноразовую пеленку или старое полотенце под нее.
- Найдите сливную трубку и извлеките ее, спустив жидкость в емкость.
- После слива воды закройте трубку и сверните на место.
- Если дверца заблокирована:
- Используйте аварийный трос или шнурок рядом со сливным фильтром.
- Если нет аварийного троса, используйте веревку, проложив ее в отверстие между корпусом и люком.
Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.
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